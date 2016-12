Milan di rigore, la Juve cade a San Siro

Tre punti che valgono sì per la classifica (la vetta è ancora lontana 14 punti) ma tantissimo per il morale e per l'autostima. Perché hai battuto la Juve dopo aver conquistato la qualificazione alla fase successiva della Champions League. Il Milan finalmente sorride e a questo punto la carica del presidente funziona davvero. E' rivincita dopo quanto accaduto l'anno scorso. Per i bianconeri una nuova sconfitta e l'Inter ringrazia.



LA PARTITA

Allegri opta per Boateng centravanti con Robinho e l'intoccabile El Shaarawy. Forfait dell'ultimo minuto di Abbiati, in porta c'è Amelia. Nella Juve Isla preferito a sorpresa a Lichtsteiner nel ruolo di esterno destro; in difesa c'è Caceres al posto dell'infortunato Chiellini. Milan in vantaggio al termine dei primi 45' ed è un vantaggio tutto sommato meritato, nonostante arrivi da un rigore fischiato per fallo di mano di Isla che non c'è. Su colpo di testa-braccio di Nocerino, il pallone sbatte infatti sul fianco del cileno.



Al di là dell'episodio, la squadra di Allegri fa meglio e di più rispetto a quella di Conte, spettatrice per i primi 15' - quando i rossoneri rossoneri attuano un pressing altissimo sui portatori di palla e non consentono di ragionare - e poi confusionaria. Una volta entrata in partita la Juve conquista il possesso palla ma la manovra è sterile: ritmo blando, troppa distrazione dietro e tanta imprecisione nei passaggi. Persino Pirlo, fischiato dai suoi ex tifosi, sbaglia la misura dei lanci. E questa è una notizia. Inesistente la spinta dalle fasce: timido Asamoah di fronte a un ottimo De Sciglio, da dimenticare Isla, al di là del rigore. Marchisio e Vidal non pervenuti. In attacco Vucinic e Quagliarella non si trovano.



Dall'altra parte, invece, c'è un Milan di carattere, reattivo. Attenti in difesa, dove De Sciglio è impeccabile, i rossoneri puntano sulle ripartenze con la velocità di Robinho, Boateng e di El Shaarawy, sempre imprevedibile. Rigore a parte, da segnalare un'uscita coi piedi di Buffon che salva su Boateng, ben servito da Binho.



A inizio ripresa non c'è più Isla: dentro Padoin e non Lichtsteiner. Poi è la volta di Giovinco per Quagliarella. La differenza apportata dai cambi si sente, soprattutto arrivano le occasioni da gol, inesistenti nel primo tempo. Al 17' cross di Vidal respinto in tuffo da Amelia, Pirlo rimette subito dentro di testa e Vucinic viene anticipato da De Sciglio; un minuto dopo altro traversone dalla destra di Padoin, a centroarea spettacolare rovesciata di Giovinco che termina sul fondo. E' assedio Juve, con il Milan che è schiacciato nella propria metà campo. Dentro anche Pazzini per Robinho. Alessio risponde con la freschezza di Pogba per Asamoah. Nel finale Constant 'mura' una conclusione a botta sicura di Vucinic, ancora Amelia dice 'no' al montenegrino. Poi Giovinco viene fermato in fuorigioco: rischio per il MIlan, l'intervento di Amelia sul bianconero era da rigore. Il forcing non porta a nulla e la Juve cade ancora davanti all'orgoglio Milan.



LE PAGELLE

De Sciglio 7 - La partenza promette bene: ottima iniziativa in avanti che si conclude con un diagonale a lato. Molto concentrato e preciso nella fase difensiva (Asamoah non passa) e propositivo in avanti. Esperienza da vendere.



El Shaarawy 7 - Il Faraone manca l'appuntamento con il gol ma il peso in avanti si sente. Incontenibile, imprevedibile. E tanto sacrificio per dare una mano ai compagni di difesa.



Robinho 6,5 - Rigore ma non solo: sua la palla che Boateng calcia su Buffon e grande palla per El Shaarawy a fine primo tempo.



Pirlo 5 - Sbaglia dove di solito fa la differenza. Avrà sentito i fischi dei suoi ex tifosi. Mai incisivo.



Quagliarella 5 - Esce dal campo per lasciare il posto a Giovinco e non è proprio il ritratto della felicità. Ma se deve prendersela con qualcuno, è con se stesso. Un paio di tiri e nulla più.



Isla 4 - Conte lo getta nella mischia a sorpresa ma non indovina la mossa. Episodio del rigore a parte, sbaglia di tutto e di più. Esce dopo 45'.



IL TABELLINO

Milan-Juventus 1-0

Milan (4-3-3): Amelia 6; De Sciglio 7, Mexes 6,5 (27' st Zapata 6), Yepes 6,5, Constant 6,5; Montolivo 7, De Jong 6, Nocerino 6; Robinho 6,5 (20' st Pazzini 6), Boateng 6 (38' st Flamini sv), El Shaarawy 7. A disposizione: Gabriel, Acerbi, Emanuelson, Strasser, Bojan, Niang. All.: Allegri 6,5

Juve (3-5-2): Buffon 6; Barzagli 5,5, Bonucci 5,5, Caceres 5,5; Isla 4 (1' st Padoin 6), Vidal 5, Pirlo 5, Marchisio 5, Asamoah 5,5 (27' st Pogba 5,5); Vucinic 5,5, Quagliarella 5 (12' st Giovinco 5,5). A disposizione: Storari, Rubinho, Lucio, De Ceglie, Marrone, Giaccherini, Lichtsteiner, Pepe, Matri, Bendtner. All.: Alessio 5

Arbitro: Rizzoli

Marcatori: 31' rig. Robinho

Ammoniti: Nocerino (M), Isla, Bonucci, Marchisio (J)