"Sneijder fuori per scelta tecnica"

- Il caso Sneijder, aperto daè chiuso in un minuto e mezzo da. Alla vigilia della gara di Parma, il tecnico nerazzurro chiarisce infatti senza giri di parole la questione: "Per Wesley ho una stima enorme calcistica e umana - dice -, ma adesso c'è la mia posizione, e l'allenatore decide di non utilizzare il giocatore per una scelta tecnica per quello che vedo sul campo e respiro qui in Pinetina".

"Questa - dice ancora - è la mia valutazione, ovviamente sperando che ci si possa sedere a un tavolo e risolvere la situazione. Detto questo, andrò con i migliori che reputo a Parma e decido di non utilizzare Sneijder.Credo che il discorso sia più semplice di quanto si possa pensare: l'Inter quest'estate ha deciso di avere delle linee guida chiare e precise, che abbiamo avuto modo di constatare tutti nella campagna acquisti. All'interno di questa idea del club che va rispettata e condivisa, c'è da capire la posizione del giocatore".

Capitolo chiuso e sotto con il Parma: "Ho appreso velocemente che Parma sia un campo difficile - spiega -, ci ho perso per la prima volta in Serie A lo scorso anno. Sicuramente, quel che sta facendo Donadoni è sotto gli occhi di tutti. Il Parma ha cambiato qualche pedina. Per noi è una trasferta difficile, ma l'Inter ha bisogno di ritrovare sul campo i punti di forza che ci avevano portato nelle prime posizioni. Siamo concentrati solo sul calcio e sul campo. Vogliamo far parlare il campo. Non siamo stati fortunatissimi negli episodi nelle ultime partite, ma sono sicuro che domani al Tardini vinceranno i migliori e chi giocherà meglio. Vorrei ringraziare invece i nostri avvocati, Capellini e Raffaelli, per la squalifica. Capellini tra l'altro è stato l'avvocato che ha firmato il mio triennale (ride, ndr). Col Cagliari meritavo di essere allontanato dal campo, avevo protestato con le mie braccione lunghe, ma non meritavo di essere squalificato perché non avevo offeso nessuno. Non è nel mio stile. E' giusto che io sia in panchina a Parma".

Infine un pensiero per Guarin: "So che la mia squadra ha concesso tanto nelle ultime uscite. Ma con la squalifica di Gargano, per noi diventa importantissimo il recupero di Guarin. Abbiamo fuori cinque giocatori nello stesso reparto, chiunque andrebbe in difficoltà e noi siamo in difficoltà. Perciò Fredy diventa basilare. Detto questo, a Parma per fare risultato dovremo concedere meno".