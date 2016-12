Sneijder: Inter a rischio mobbing

Il nodo della questione, in due parole, è tutto qui:e ha tutto il diritto di chiederne il rispetto., dal canto suo, deve fare i conti con una situazione economica che negli ultimi anni si è oltremodo modificata e vuole, ovviamente, ridiscutere l'ingaggio del giocatore. In attesa di ottenere il sì dell'olandese, però, il club di corso Vittorio Emanuele ha deciso di lasciare Wes ai margini della squadra prospettandogli di fatto solo due alternative: firma e tornare a disposizione dio rimanere a guardare.

Tanto potrebbe bastare a Sneijder per accusare i nerazzurri di mobbing anche se, giuridicamente, il "reato" non sarebbe facilmente dimostrabile. Il rischio di finire in tribunale, però, c'è ed è concreto. A meno che, ed è questa l'unica alternativa, Sneijder non trovi un'altra squadra di suo gradimento e non lasci l'Inter a gennaio. Anche per le eventuali pretendenti all'olandese il problema è l'ingaggio (sei milioni). Quindi? Quindi non resta che attendere la prima reazione di Wes per cui, fin qui, ha parlato il padre: "Finalmente la società ha rivelato la sua posizione". Già, la palla è tra i piedi di Sneijder. A lui la prossima mossa.