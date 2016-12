Liga: Real, adesso si fa dura

foto SportMediaset Correlati Liga: la classifica

11:27

- Dopo cinque vittorie consecutive, ilperde in casa dele compromette - forse definitivamente - la rincorsa al. A, nell'anticipo della 13.ma giornata della Liga, la squadra diperde per 1-0: a decidere l'incontro è una rete dial 17'. I Merengues, terzi in classifica, rimangono staccati di otto punti dai blaugrana che, però, domenica contro ilpossono allungare a +11.