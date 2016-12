Scommesse, nuovi guai per Conte

foto SportMediaset 17:56 - Nuova tegola per Antonio Conte. La Procura di Bari ha chiuso infatti l'inchiesta sulla partita Salernitana-Bari, match "comprato" dai campani nel maggio del 2009, e dalle carte emergerebbero alcuni dettagli che potrebbero costare al tecnico della Juve un nuovo deferimento per omessa denuncia. Importante la testimonianza di Gillet, secondo cui l'allora allenatore del Bari sapeva che c'era qualcosa che non andava in quella partita. - Nuova tegola per. La Procura di Bari ha chiuso infatti l'inchiesta sulla partita, match "comprato" dai campani nel maggio del 2009, e dalle carte emergerebbero alcuni dettagli che potrebbero costare al tecnico della Juve un. Importante la testimonianza di, secondo cui l'allora allenatore del Bari sapeva che c'era qualcosa che non andava in quella partita.

Gli indagati sono più di venti. Frode sportiva il reato. Secondo la ricostruzione dei fatti riportata da "Repubblica", lo spogliatoio del Bari ha venduto la partita alla Salernitana praticamente all'unanimità. La cifra pattutita, al momento, non è ancora chiara: si va dai 160mila ai 300mila euro. I giocatori si riuniscono un paio di volte.



Tra i protagonisti della combine c'è il difensore Christian Stellini, diventato poi collaboratore di Conte. L'ex allenatore del Bari, stando al racconto di tutti i giocatori del Bari, non sarebbe stato a conoscenza del "biscotto", ma il verbale di Gillet sembra raccontare un'altra storia. Sfumature e dettagli, ben intensi, che però potrebbero costare cari all'attuale tecnico della Juve agli occhi di Stefano Palazzi.



Secondo il racconto del portiere, prima del match Conte chiese di giocare a Colombo, attaccante di seconda fascia, ma lui si rifiutò, sostenendo di non voler mettere la faccia in una farsa come quella che sarebbe andata in campo contro la Salernitana. Il tecnico andò su tutte le furie e chiese a Kutuzov di scendere in campo, pregandolo di impegnarsi. Qualcosa, dunque, forse Conte sospettava. La parola ora passerà a Palazzi, che appena riceverà i documenti dell'inchiesta, convocherà tutti i giocatori coinvolti per capire meglio come sono andate le cose e per chiarire la posizione dell'attuale tecnico bianconero.