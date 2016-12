Serie B: Livorno, aggancio in vetta

- Ilnon spreca l'occasione e aggancia, almeno per una sera, il Sassuolo in vetta alla classifica di. Nell'anticipo della 16.a giornata i labronici si sono imposti per 1-0 sul campo del, alla disperata ricerca di punti salvezza. Un successo sudatissimo, però, perché i piemontesi hanno tenuto testa per lunghi tratti agli avversari, giocando a viso aperto. Ma a loro è stato fatale il gol, con proteste, di Paulinho al 93'.

La partita si è decisa nel recupero, quando Siligardi ha vinto un duro contrasto con Buzzegoli (da qui le proteste novaresi) e ha servito Salviato: palla al bacio per Paulinho, il cui destro ha gelato Bardi e tutto il "Piola".

Un debutto beffardo per il neo allenatore novarese Alfredo Aglietti in una gara in cui si sono visti dei miglioramenti, anche se alla fine è arrivato il quinto ko consecutivo e la conferma del penultimo posto in classifica. Ride, invece, il Livorno di Davide Nicola, bravo a cercare sino all'ultimo il successo, che gli è valso il nuovo primato, seppure in comproprietà.