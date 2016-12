Un altro mondiale per Rafa Benitez

- Il ritorno di Benitez in panchina coincide con un'altra, curiosissima circostanza. Il tecnico spagnolo, come nel 2010 con l', potrà giocarsi (e vincere) un altrosenza esserselo guadagnato. A dicembre, infatti, il suocampione d'Europa sarà impegnato acontro le big degli altri continenti. "Rafa è fortunato, non ha fatto nulla per costruire la squadra che ha vinto la Champions" è stato il commento di

Benitez, che con Abramovich si è accordato per un solo anno di contratto, potrebbe essere il più grande beneficiario del lavoro su quella panchina di Roberto Di Matteo. Come lo fu nel 2010 di quello di José Mourinho, che aveva trionfato in nerazzurro con Champions e Triplete. In quel caso il tecnico spagnolo arrivò sulla panchina dell'Inter, fece rimuovere i poster del suo predecessore, litigò con mezzo spogliatoio e, a un passo dell'esonero (ritardato solo di poche ore), riuscì a far suo il Mondiale grazie alla vittoria, in finale, sul modestissimo Mazembe.

La storia si ripete, anche se stavolta Mourinho c'entra in modo marginale. Lo Special One ha lasciato il Chelsea ormai da cinque anni, ma Benitez potrebbe "strappare" il secondo Mondiale per club della sua carriera dopo la grande impresa di Roberto Di Matteo, capace di portare a Stamford Bridge la prima Champions della storia blues. Ferguson non sembra molto divertito della storica coincidenza: "Rafa Benitez è un tipo fortunato perché entro due settimane potrebbe aggiungere al suo palmares il secondo Mondiale per club senza aver ottenuto nulla con queste due squadre - ha detto il manager del Manchester Utd -. Non ha fatto nulla per costruire la squadra, per questo mi sento disgustato per Roberto Di Matteo. Poteva avere nel suo curriculum una Fa Cup, una Coppa dei campioni e un Mondiale per club. E' una vergogna. Avrebbero almeno potuto aspettare due settimane per dargli l'opportunità di vincere il Mondiale per club".

Invece niente. Sul destino di Benitez e i suoi amati Mondiali per club pesa però un'altra curiosità: l'unica volta che il tecnico spagnolo fece qualificare una propria squadra al gran galà giapponese (era il Liverpool nel 2005, ndr), non riuscì a portare a casa il trofeo. Sconfitto dal San Paolo per 1-0. Almeno quella sconfitta fu il frutto del proprio lavoro. La seconda partecipazione "a gratis", invece, è solo il frutto di una coincidenza che molti colleghi allenatori non riescono a digerire.