Italiane in Europa: rotta invertita

- L'inversione di tendenza forse è arrivata. Tardi, ma è arrivata e per il calcio italiano non è una buona notizia, di più. Nell'anno col minimo storico di squadre in, la vera novità è arrivata dall'affollamento dicon tre qualificate su quattro a fare compagnia algià agli ottavi della massima competizione. Allamanca l'ultimo passettino mentre l'è stata l'unica ad arrendersi. Buone notizie per il ranking.

Certo il vizietto del turnover di massa per le partite di Europa League non l'hanno perso le società italiane che passano nove mesi a rincorrere un piazzamento per l'Europa in campionato, tradotto in soldoni freschi, per poi snobbarla senza troppi problemi. Però quest'anno dalle seconde linee è arrivato uno sforzo in più rispetto al passato. Prima l'Inter, in un girone tutt'altro che difficile ma comunque superato con due turni d'anticipo; poi Lazio e Napoli con qualche affanno in più ma con lo stesso risultato finale. Il ranking Uefa può tornare a respirare con la speranza che le quattro sorelle, in attesa della Juventus chiamata all'ultimo passettino a Donetsk, possano proseguire la loro marcia il più a lungo possibile.

In Champions League infatti è necessario l'en plein. Dopo il Milan, passato per la decima volta consecutiva agli ottavi vincendo a Bruxelles e trascinato da El Shaarawy, toccherà alla Juventus dare un senso all'umiliazione inflitta ai campioni in carica del Chelsea. Un "biscotto", vale a dire un pareggio in casa dello Shakthar, qualificherebbe entrambi. Vorrebbe dire cinque italiane su sei avanti in Europa. Non male.