"Con l'Inter il top della carriera"

non dimentica mai le quando gli viene chiesto di parlare della sua carriera c'è sempre uno spazio, molto importante a dire la verità, per i nerazzurri: "La Champions League vinta col Porto è come se fosse oggi, ma quella vinta con l'Inter al Bernabeu nel 2010 è stato il momento migliore della mia carriera", dice il tecnico portoghese delin un'intervista all'emittente inglese Sky Sports.

: "Moratti aveva questo sogno sin da quando era bambino, ha avuto allenatori e giocatori fantastici ma non c'era mai riuscito. E' stato un momento speciale per lui e per un gruppo di giocatori per i quali, vista l'età, era l'ultima occasione buona per riuscirci. Sono stato felicissimo, soprattutto per loro".La Champions non è riuscita a vincerla col, doveha preso il posto di. "E' il calcio - commenta Mou - non sono mai felice quando un allenatore viene esonerato, può succedere anche a me e a nessuno piacerebbe. Ma tutti sanno che sono legato al Chelsea, ho tifato per Roberto e gli ho augurato di fare bene e farò lo stesso col suo successore, faccio perciò l'in bocca al lupo a Benitez".

si è soffermato poi sulla sua attuale esperienza in Spagna e promette: "Vogliamo vincere la Champions, voglio dare questa gioia ai tifosi e al club - le parole del tecnico di Setubal - il Real insegue la decima coppa, sarebbe un risultato impressionante e io cerco di vincere la terza con la terza squadra diversa, sarebbe speciale anche per me. E con tranquillità e ambizione, arriverà".