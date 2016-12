E.League:Atletico e Bordeaux avanti

foto SportMediaset

23:14

- Un gol di Zverotic a 1' dalla fine spegne il sogno del: lofa 2-2 ad Anfield e rimanda all'ultima giornata il discorso qualificazione nel gruppo A (Anzhi avanti).(2-1 a Brugge) e(1-1 in casa col Maritmo) passano ai sedicesimi, come Genk, Sparta Praga e Levante. Missione compiuta anche per l', che batte 1-0 l'Hapoel. Ilottiene il pass espugnando di misura