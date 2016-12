Europa League: Inter k.o. a Kazan

Contava poco, si sapeva. Con 17 assenti tra giocatori fuori lista, infortunati e tenuti a riposo, l'Inter (già qualificata per i sedicesimi) affronta la trasferta diquasi con fastidio, nel senso che rimanere ad allenarsi alla Pinetina sarebbe stata - di gran lunga - cosa più gradita alla squadra di Stramaccioni. Il match diventa così un test importante per i baby nerazzurri lanciati dal primo minuto: da('93),('93) e('94), passando per i "veterani"('90),('91) e('92). Nemmeno il tempo di rompere il fiato, però, che il Rubin dopo due minuti è già avanti:va via a Jonathan sulla sinistra e crossa al centro, dovedevìa goffamente sul palo; sulla sfera si catapultache, di destro, trafigge l'incolpevoleGol preso a parte, l'Inter nei primi 45 minuti tiene bene il campo senza subire alcunché. La difesa () regge ma l'attacco prova a pungere col solo, perchénon salta mai l'uomo mentre i centrocampisti non trovano i tempi per inserirsi.molla il baby esperimento a inizio secondo tempo, quando inserisceal posto di. La squadra acquisisce coraggio, alza il baricentro e il Trenza, al 66', per poco non trova l'1-1 su perfetto servizio di: il destro a incrociare dell'argentino, però, termina sul palo. Ilnon si disunisce, rimane solido e all'86' va sul 2-0:scatta sul filo del fuorigioco, vince il corpo a corpo col giovane Donkor (classe 1995) e di sinistro infila. Al 92', poi, lo stesso Rondon completa la festa col 3-0 che regala alil primato nel girone.Fallisce anche questa chance. Tanta corsa sulla fascia, ma in fase difensiva è il pericolo pubblico numero uno.E' il più vivace della squadra, anche se spesso si perde con qualche dribbling di troppo.Il folle auto-palo con cui inizia la partita è un errore che costa caro alla squadra. Dopo la partita col Cagliari, ecco un'altra prova sottotono.Il peso specifico dell'attacco interista cambia radicalmente col suo ingresso in campo. Splendido il taglio che precede il palo al minuto 66.



IL TABELLINO



RUBIN KAZAN-INTER 3-0

Rubin Kazan (4-2-3-1): Ryzhikov 6; Kuzmin 6, Bocchetti 6,5, Sharonov 6, Ansaldi 6,5; Natcho 6, Orbaiz 6; Kasaev 7 (16' s.t. Tore 6), Eremenko s.v. (8' p.t. Eduardo 6,5), Karadeniz 6,5; Dyadyum 6 (14' s.t. Rondon 7,5). A disp.: Arlauskis, Davydov, Marcano. All.: Berdyev 6,5

Inter (3-5-2): Belec 6; Silvestre 5, Ranocchia 6 (28' s.t. Donkor 5), Juan Jesus 5; Jonathan 5, Romanò 6 (1' s.t. Zanetti 6,5), Gargano 5,5, Benassi 5,5, Pereira 6; Coutinho 6, Livaja 5 (1' s.t. Palacio 6,5). A disp.: Castellazzi, Pasa, Bandini, Garritano. All.: Stramaccioni 5

Arbitro: Skjerven (Norvegia)

Marcatori: 2' Karadeniz (R), 41' s.t. e 47' s.t. Rondon (R)

Ammoniti: Livaja, Gargano, Silvestre (I)

Espulsi: -