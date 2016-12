E.League: Udinese battuta e eliminata

foto SportMediaset 20:38 - Finisce l'avventura dell'Udinese in Europa League. La squadra di Guidolin viene sconfitta per 2-0 in casa dell'Anzhi ed esce dalla competizione quando manca ancora un turno della fase a gironi: ultima in classifica con 4 punti, non può più raggiungere il secondo posto, utile per passare il turno. Russi ai sedicesimi. A condannare i friulani i gol nella ripresa di Samba e di Eto'o. L'Udinese chiude in 10 per l'espulsione di Willians. - Finisce l'avventura dell'inLa squadra diviene sconfitta per 2-0 in casa dell'ed esce dalla competizione quando manca ancora un turno della fase a gironi: ultima in classifica con 4 punti, non può più raggiungere il secondo posto, utile per passare il turno. Russi ai sedicesimi. A condannare i friulani i gol nella ripresa die di. L'Udinese chiude in 10 per l'espulsione di

LA PARTITA

Ha sfiorato la Champions League, saluta anche l'Europa League. Si chiude a Mosca l'avventura europea dell'Udinese di Guidolin, cui sono state fatali le due sconfitte con lo Young Boys.



Buon impatto con il match dei friulani che cercano subito di fare la partita. Fabbrini all'8' serve Badu, anticipato in uscita bassa da Gabulov. Risposta dell'Anzhi 4' dopo, quando Zhirkov libera Shatov, conclusione al volo a botta sicura, bravissimo Brkic a salvarsi con l'aiuto del palo. L'Udinese si difende con ordine e parte in contropiede, ma l'Anzhi è perfetto nel far scattare il fuorigioco e molte ripartenze friulane vengono vanificate. Bene Eto'o, nulla di straordinario, ma l'ex Inter è sempre un pericolo quando i suoi compagni riescono a innescarlo. Il primo tempo, dopo qualche affanno in area bianconera sui calci piazzati, si chiude sullo 0-0.



Non basta all'Udinese, serve la vittoria e Di Natale e compagni provano ad accelerare i tempi. All'8' Armero mette in mezzo, Di Natale colpisce di testa in tuffo, ma la sua conclusione è centrale. Manca l'ultimo passaggio alla squadra di Guidolin che costruisce bene, ma si perde negli ultimi metri anche per merito di un solidissimo Anzhi. Hiddink indovina la sostituzione al 23': dentro Traorè che mette subito in difficoltà la difesa italiana. Al 27' arriva la rete che sblocca la partita, lo sigla Samba (ottimo anche in difesa) con un colpo di testa. L'Udinese non ha il tempo di reagire perché tre minuti dopo Eto'o dimostra di essere ancora un fuoriclasse, mette a sedere Danilo in area e batte Brkic di destro, 2-0 e partita finita. Brkic evita la disfatta rispondendo al sinistro al volo di Zhirkov, poi l'espulsione di Wilians per doppia ammonizione. L'Anzhi cerca anche il 3-0, sarebbe stato troppo.



GUIDOLIN: "QUALIFICAZIONE PERSA CON LO YOUNG BOYS"

“La qualificazione non l’abbiamo persa qui: qui abbiamo messo in campo orgoglio e tenacia. Anche nel doppio confronto con lo Young Boys lo abbiamo fatto, ma abbiamo commesso errori che si sono rivelati fatali per noi". Amaro il commento di Francesco Guidolin a "Premium Calcio" dopo la sconfitta e l'eliminazione dall'Europa League: "Ora ci dedicheremo al campionato, dove abbiamo altri pensieri, ma se giocheremo con la stessa mentalità di oggi torneremo a fare bene anche nella fase difensiva. La vera Udinese è questa, con i suoi pregi e i suoi difetti. Dobbiamo lavorare e, non è un alibi, mi auguro di recuperare qualche infortunato. Ma da questo punto di vista il tunnel è ancora buio.”





