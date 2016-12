Allegri accontenta Berlusconi: c'è Robinho

è stato accontentato: contro la Juventussarà titolare. Il tecnico Allegri, sotto consiglio del presidente, ha deciso di rispolverare il brasiliano che non parte dal primo minuto dalla prima giornata di campionato. In attacco anche, finta punta centrale. Nella Juveha vinto il ballottaggio con Isla per il ruolo di esterno destro.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-JUVENTUS

: Abbiati; De Sciglio, Yepes, Mexes, Constant; Montolivo, De Jong, Nocerino; Robinho, Boateng, El Shaarawy.: Amelia, abriel, Acerbi, Zapata, Emanuelson, Flamini, Niang, Bojan, Pazzini, Pato.: Allegri

Juve: (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Caceres; Lichtsteiner, Pirlo, Marchisio, Vidal, Asamoah; Vucinic, Quagliarella. A disp.: Storari, Rubinho, Lucio, Marrone, Isla, De Ceglie, Giaccherini, Pepe, Bendtner, Matri, Giovinco, Pogba. All.: Alessio

VIDAL: "BELLI E CATTIVI"

"Testa, cuore e gambe: così vince questa Juve". Secondo Arturo Vidal, che a Tuttosport ha parlato del momento della squadra e della sfida contro il Milan, la ricetta del successo è semplice. "Dopo la sconfitta con l'Inter, siamo tornati ad avere la fame della scorsa stagione- ha detto il cileno -. In Europa e in Italia siamo belli cattivi". Poi, dichiarazione d'amore per la Juve: "Impossibile essere tristi qui".

ALLEGRI: "LA JUVE PUO' RILANCIARCI"

JUVE, CHIELLINI NO, BONUCCI SI'

Al termine dell'allenamento di rifinitura sostenuto questo pomeriggio a Vinovo, Antonio Conte ha diramato l'elenco dei convocati per il big match di domenica sera contro il Milan. Assente il solo Giorgio Chiellini, mentre Leonardo Bonucci ha superato la lieve influenza gastrointestinale ed e' a disposizione. La Juve parte quindi per Milano con 24 giocatori. Questo l'elenco completo: Buffon, Lucio, Caceres, Pogba, Pepe, Marchisio, Vucinic, De Ceglie, Giovinco, Barzagli, Bendtner, Bonucci, Padoin, Pirlo, Asamoah, Vidal, Giaccherini, Lichtsteiner, Quagliarella, Storari, Matri, Isla, Rubinho, Marrone.

MILAN, MEXES E' CONVOCATO

Sono 21 i giocatori convocati da Allegri per la partita con la Juventus: tra questi c'è Mexes, che aveva un problema al ginocchio, ma non Antonini e Ambrosini, che sembravano potessero andare almeno in panchina. La lista: Abbiati, Amelia, Gabriel, Acerbi, De Sciglio, Mexes, Yepes, Zapata, Boateng, Constant, De Jong, Emanuelson, Flamini, Montolivo, Nocerino, Strasser, Bojan, El Shaarawy, Niang, Pazzini, Robinho.

BERLUSCONI A MILANELLO

ALESSIO NON PARLERA' ALLA VIGILIA

La Juventus ha deciso di non parlare alla vigilia della sfida con il Milan: niente conferenza stampa per Angelo Alessio. Ma non dovrebbe essere un silenzio stampa, dopo la partita i protagonisti bianconeri dovrebbero ritrovare la parola.

MONTOLIVO: "ALLA JUVE TOGLIEREI BUFFON"

Riccardo Montolivo, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, ammette la superiorità della Juve ma non parte battuto: "Tra noi e loro c'è una bella differenza, sono più squadra. Al 70% vinceranno lo scudetto. Ma abbiamo le armi per fare male". Il centrocampista del Milan spiega come affrontare i bianconeri: "Niente catenaccio, ma affrontarli a viso aperto è complicato. A loro toglierei Buffon". Infine, un appello ai tifosi: "Voglio che lo stadio sia pieno e indiavolato. Noi faremo lo stesso: non dobbiamo farli giocare e aggredirli alti".

BOJAN: "CORSA E BEL GIOCO, COSI' SI BATTE LA JUVE"

"Questa partita arriva al momento giusto, loro sono forti ma tra noi è tornata la fiducia". Bojan Krkic, al Corriere dello Sport, lancia la sfida alla Juventus: "Dipende da noi: giocando a calcio e correndo tanto, possiamo giocarcela. Per noi è una grande occasione, batterli darebbe ulteriore forza al nostro momento. Siamo il Milan, anche noi abbiamo campioni".

BONUCCI HA LA FEBBRE: E' A RISCHIO

Brutte notizie in casa Juve: Bonucci ha saltato l'allenamento di venerdì per un attacco influenzale ed è in forte dubbio per la partita contro il Milan di domenica. Il difensore, bloccato dalla febbre, non si è presentato a Vinovo per la seduta pomeridiana. Chiellini, uscito malconcio dalla partita col Chelsea, vuole esserci e proverà il recupero. Anche in casa Milan c'è da registrare una defezione: Ambrosini si è allenato a parte e non sarà del match.

BOATENG: "JUVE FORTE, MA OGNI PARTITA E' DIVERSA DALLE ALTRE"

Kevin Prince Boateng ha lasciato un'intervista a Milan Channel, affrontando anche il discorso Milan-Juve: "Dobbiamo pensare solo a noi e non alla Juve, è forte ma ogni partita è una storia a sé. Noi ci crediamo, non mi importa se segno io o Nocerino o El Shaarawy, l'importante è ottenere i tre punti".

BARZAGLI: "NON C'E' SOLO EL SHAARAWY"

Con Chiellini acciaccato e Bonucci influenzato, Andrea Barzagli è l'unico del "tridente difensivo" della Juve a essere sicuro di affrontare il Milan. Una partita da non sottovalutare nonostante la differenza di classifica. "E' una sfida importante, tra due squadre forti e motivate. Per quanto ho visto nelle ultime partite, anche il Milan sa giocare di squadra. Non dipende solo da El Shaarawy, per quanto stia attraversando un ottimo momento", ha detto.

CHIELLINI: "NON SOTTOVALUTEREMO IL MILAN"

''Con il Chelsea è stata una bella prova di forza, ma non ci possiamo permettere di sottovalutare il Milan e quindi non lo faremo, è una partita così importante che non c'è questo pericolo''. Giorgio Chiellini lancia il messaggio dai microfoni di Juventus Channel. Riserva parole lusinghiere per El Shaarawy: ''Che fosse forte si capiva anche lo scorso anno, ma nessuno si aspettava, nemmeno lui, che potesse diventare in così breve tempo un leader. Oltre alle qualità tecniche, ha la mentalità giusta''.

RIZZOLI ARBITRA MILAN-JUVENTUS

E' Nicola Rizzoli di Bologna l'arbitro designato per Milan-Juventus, gara della 14.a giornata del campionato di serie A in programma domenica alle 20.45.