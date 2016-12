Mourinho se la prende con gli italiani

- Il suo Real Madrid si è qualificato per gli ottavi di Champions League anche se come secondo del girone, mapiù che prendersela con i suoi, ha attacco l'arbitro, reo soprattutto di aver concesso un penalty generoso al ManCity. "Con questo arbitro ho finito un derby in nove. Ha deciso di avere una partita e l'abbiamo avuta sino alla fine", ha sbottato ricordando il 2009 prima di ironizzare su

"Il rigore? Non commento, però se mi chiedete perché non abbiamo vinto rispondo con una domanda: era rigore quello?", ha aggiunto spalleggiato dai media spagnoli, che hanno contestato a Rocchi, oltre al rigore, anche l'espulsione di Arbeloa e i cinque minuti di recupero.

Chiusa la polemica con il direttore di gara, Mou, se l' presa con altri due italiani. Partendo da Roberto Mancini. "E' incredibile che una squadra con i campioni del City non si qualifichi per gli ottavi. Ammiro la pazienza di un club che supporta un allenatore sino alla fine del suo contratto...", l'ha buttata lì come suo fare l'ex interista, ricevendo in risposta dal "Mancio" un "non mi interessa quello che dice".

Chiusura su Balotelli, che proprio Mancini aveva definito all'altezza di Messi e Cristiano Ronaldo: "Se avesse la testa giusta sarebbe come loro? Non scherziamo". Amen.