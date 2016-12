Champions, Milan agli ottavi: 3-1

- Il Milan stacca il pass per gli ottavi di Champions. In Belgio i rossoneri, nella penultima giornata, battono 3-1 l'Anderlecht e festeggiano la qualificazione. Dopo un pessimo primo tempo i rossoneri si svegliano nella ripresa dove, al 2', trovano il vantaggio con El Shaarawy. Al 26' spettacolare gol di Mexes in rovesciata alla Ibrahimovic e poi nel recupero la rete di Pato su assist del Faraone. Belgi, in 10 dal 25', a segno al 33' con De Sutter.

LA PARTITA

E ora Galliani sarà ancora più contento. L'ad rossonero in mattinata aveva dichiarato: "Sono contento che il Milan giocherà con due classe '92". De Sciglio ed El Shaarawy lo hanno mandato al settimo cielo diventando protagonisti nella notte di Bruxelles. Cross del terzino destro e gol del Faraone a spaccare in due un match fino a quel minuto, il secondo della ripresa, privo di emozioni. I rossoneri hanno anche accontentato mister Allegri che, alla vigilia, aveva chiesto ai suoi di passare in vantaggio. Detto e fatto anche se i primi 45 minuti sono sembrati due passi indietro, anche tre o quattro, rispetto alla prova incoraggiante di Napoli. L'avvio con la progressione di Bojan dopo appena un minuto è rimasto solo un'illusione grande così per tutto il primo tempo. Difficile segnare se non si tira mai in porta (zero conclusioni), difficile farlo se a impostare l'azione c'è un certo De Jong, difficile se hai un Boateng che corre sì, ma a vuoto. E per fortuna che Abbiati non è quello visto al San Paolo. Al 13' l'estremo difensore salva il risultato con un grande intervento su Jovanovic lanciato a rete da Mbokani. Ma da rivedere, se amanti dei film horror, la retroguardia rossonera tagliata in due. Da mani nei capelli e per fortuna e che le telecamere questa volta non hanno immortalato il labiale di Galliani, in tribuna con il berretto di lana. Clima freddo e il Milan non fa nulla per farlo diventare più mite.

L'intervallo e il the caldo, però, fanno bene agli undici di Allegri. Questa volta partono ancora forte e colpiscono anche. C'è El Shaarawy a spazzare via tutti i brutti pensieri. Sedici gol in stagione con il club e con le due nazionali, quella maggiore e l'Under 21. Numeri da campione, meglio di quelli dell'Ibra che fu. E Ibrahimovic è ancora protagonista al 26' della ripresa perché Mexes, sì avete letto bene, lo imita con una rovesciata dal limite dell'area che si infila in rete. Due a zero, vantaggio numerico (un minuto prima Pato, neoentrato, aveva provocato il rosso diretto a Nuytinck) e qualificazione in pugno. Ma a questo Milan piace complicarsi le cose e soffrire fino all'ultimo, tanto i tifosi ci saranno abituati. Succede così che arriva il 2-1 a 15 minuti dalla fine di De Sutter dopo un'altra dormita difensiva. Mexes, nella sua serata, lascia il campo per un infortunio e i padroni di casa spingono nel tentativo di trovare il pari e completare così una clamorosa rimonta. Poi nel recupero El Shaarawy spazza via la paura e fa rinascere Pato. L'italo-egiziano scatta sul filo del fuorigioco e manda in gol il Papero brasiliano. Il Milan va agli ottavi di Champions, ma da qui a febbraio deve migliorare tanto. Anche stasera è mancata la continuità nell'arco dei 90 minuti. Allegri può e deve lavorare su questo.