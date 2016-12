Mazzarri: "Non sottovalutare l'Aik"

foto SportMediaset 18:51 - Archiviata la rimonta subìta col Milan, per il Napoli è già tempo di pensare all'Europa League. Di fronte ci saranno gli svedesi dell'Aik Solna. Mazzarri chiede ai suoi di non pensare all'andata e non vuole cali di tensione: "Non faccio calcoli, sono una squadra di valore che sta facendo bene, hanno battuto il Psv Eindhoven e non dobbiamo sottovalutare il match". Poi un po' di pretattica: "Devo ancora capire chi ho a disposizione e chi no". - Archiviata la rimonta subìta col, per ilè già tempo di pensare all'. Di fronte ci saranno gli svedesi dell'chiede ai suoi di non pensare all'andata e non vuole cali di tensione: "Non faccio calcoli, sono una squadra di valore che sta facendo bene, hanno battuto ile non dobbiamo sottovalutare il match". Poi un po' di pretattica: "Devo ancora capire chi ho a disposizione e chi no".

Per il futuro europeo dei partenopei sarà una gara cruciale. Una vittoria lancerebbe infatti la squadra di Mazzarri verso la qualificazione che, addirittura, potrebbe anche essere matematicamente sancita in caso di contemporaneo mancato successo del Psv contro gli ucraini del Dnipro. Ma è anche vero che in caso di sconfitta la qualificazione stessa sarebbe messa a repentaglio, con fortissimi rischi di esclusione dalla competizione internazionale.



Il match, dunque, non va preso con leggerezza. "All'andata abbiamo segnato praticamente in ogni occasione che ci è capitata - ha spiegato il tecnico del Napoli -. Piuttosto, i nostri avversari di domani stanno facendo bene, hanno chiuso il proprio campionato in modo dignitoso e hanno firmato ottime prestazioni in Coppa, dimostrando cosi' di essere una squadra di valore".



Sulla formazione che scenderà in campo, Mazzarri invece non si sbilancia: "Avrò le idee più chiare dopo essermi confrontato col medico". Ad ogni modo, secondo quanto trapela, in campo dovrebbero scendere in campo almeno otto elementi che solitamente partono dalla panchina.