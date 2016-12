Strama: "Inter, tocca ai giovani"

foto SportMediaset Correlati Timore attentati: Hapoel-Athletic rinviata 11:19 - Senza Milito, Cassano, Cambiasso, Samuel, Handanovic e Nagatomo - lasciati a riposo a Milano -, giovedì l'Inter affronterà in Russia il Rubin Kazan. "Sono sicuro che i nostri giovani faranno bene - spiega Stramaccioni -. Ci sono pronti dieci ragazzi con meno di 21 anni, qualcuno sicuramente giocherà. Siamo in emergenza, fare dei cambi è una necessità". Nessun commento sulle polemiche post Inter-Cagliari: "Siamo tranquilli", taglia corto. - Senza- lasciati a riposo a Milano -, giovedì l'Inter affronterà in Russia il. "Sono sicuro che i nostri giovani faranno bene - spiega Stramaccioni -. Ci sono pronti dieci ragazzi con meno di 21 anni, qualcuno sicuramente giocherà. Siamo in emergenza, fare dei cambi è una necessità". Nessun commento sulle polemiche post"Siamo tranquilli", taglia corto.

Stramaccioni, in vista del penultimo match della fase a gironi d'Europa League, effettuerà un massiccio turnover: "Nagatomo? Non è fra i convocati e ho scelto io di lasciarlo a Milano perché ha viaggiato molto ultimamente, ma oggi (mercoledì, ndr) si è allenato così come Cassano. L'Inter sta affrontando una grandissima emergenza e ha giocato tante partite senza i tre centrali più esperti e tante partite senza cinque centrocampisti. L'abbiamo fatto mantenendo sempre le nostre caratteristiche e senza aver perso identità. Quella contro il Rubin sarà una partita importante anche per il lavoro del Settore giovanile dal quale io stesso provengo per vedere se qualcuno può essere pronto se chiamato in causa".



Contro il Rubin non sarà certo facile, ma il tecnico nerazzurro è comunque ottimista: "Ho grande rispetto per il loro allenatore (Kurban Berdyev, ndr), che è tra i migliori d'Europa. Si parla poco di lui, ma io ho guardato tante sue partite e ci metterà in difficoltà come ha fatto a Milano. Assisteremo a un bello spettacolo. Il Rubin è un avversario di alto profilo, insieme a noi la migliore del girone, ma ce la giochiamo. Sicuramente dai sedicesimi in avanti sarà più difficile cambiare così tanti giocatori perché l'unità di squadra avrà un suo peso".