City fuori dalla Champions League

GRUPPO A

Din. Kiev-PSG 0-2 Sirigu tiene a galla il Psg fino al 44'. Poi ci pensano Lavezzi e Ibrahimovic. A un minuto dalla fine del primo tempo i due attaccanti dialogano perfettamente e l'argentino porta in vantaggio la squadra di Ancelotti. Al 51' a segno ancora Lavezzi dopo un pasticcio della difesa della Dinamo. FC Porto-Din. Zagabria 3-0 Porto troppo forte per la Din. Zagabria. Dopo un forcing prolungato, al 20' Lucho Gonzalez batte Kelav, portando i portoghesi sull'1-0. Il raddoppio lo firma Joao Moutinho al 67'. Varela segna poi all'85' il terzo gol del Porto.







GRUPPO B Schalke-Olympiakos 1-0 E' di Fuchs il gol partita. Al 77' l'austriaco prende la mira da fuori area e di sinistro batte Carroll dalla distanza. Arsenal-Montpellier 2-0 Primo tempo senza grandi emozioni all'Emirates Stadium: discreto Montpellier, Arsenal molto sottotono. Poi al 49' Wilshere raccoglie un assist di Goroud, batte Jourdren e porta i Gunners in testa al Gruppo B. Podolsky poi sale in cattedra e al 62' firma il gol del 2-0 con uno splendido tiro al volo di sinistro. QUALIFICAZIONE: Passano Schalke e Arsenal. Ancora da decidere il primo e il secondo posto del girone.





GRUPPO C Anderlecht-Milan 1-3 Zenit-Malaga 2-2 Rimonta dello Zelig contro il Malaga. Al Petrovsky Stadium la squadra di Spalletti pareggia 2-2 con la prima classificata del Gruppo C, salendo a quota 4 punti. Il primo gol del Malaga lo segna Buonanotte all'8'. La rete del raddoppio arriva solo un minuto dopo: dopo un rinvio sbagliato di Caballero, Fernandez segna il gol del 2-0. Danny accorcia poi le distanze al 49' e riapre la partita. Di Fayzulin, all'86', la rete del pareggio. QUALIFICAZIONE: Malaga e Milan agli ottavi. Spagnoli primi nel girone, rossoneri passano il turno con il secondo posto.





GRUPPO D

Manchester City-Real Madrid 1-1



Ajax-Dortmund 1-4 Dortmund show in Champions. I tedeschi vincono nettamente in trasferta contro l'Ajax e si qualificano agli ottavi con un turno d'anticipo al primo posto del Gruppo D. All'8' Reus trafigge Vermeer e porta in vantaggio il Borussia su un delizisioso assist di Gotze. Al 36' protagonista ancora Gotze, che mette a segno la rete del raddoppio dopo una bella azione sulla sinistra. Al 41' Lewandowski chiude il match dopo una respinta in area di rigore e Al 66' firma una doppietta. Il gol della bandiera dell'Ajax lo sigla Fischer. QUALIFICAZIONE: Real e Dortmund già qualificate. Tedeschi primi nel girone, spagnoli secondi. QUALIFICAZIONE: Porto e Psg agli ottavi di Champions. Ancora da decidere il primo e il secondo posto del girone.

Ildomina la prima parte del match, costringendo ila difendersi per i primi 25'. I Citizens non hanno più niente da perdere e provano a rispondere, ma prestano il fianco alle ripartenze dei Blancos, che falliscono la rete del raddoppio prima con, poi con. Sul finire del primo tempo la squadra diprova ad alzare il ritmo, ma il Real si difende con ordine. Nella ripresa ilattacca a testa bassa, ma fatica a trovare il varco giusto. Al 64'salva il Real, con un bell'intervento su. Poi al 72'atterrain area: rigore e cartellino rosso. Batte: 1-1. Nel finale il CIty tenta l'ultimo assalto, ma in 10 contro 11 il bunker diresiste e il Real conquista la qualificazione agli ottavi con l'amaro in bocca per il secondo posto nel girone.