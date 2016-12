Agnelli, nuova stoccata all'Inter

16:28

torna a pungere l'e lo fa in occasione dell'inaugurazione di, il nuovo indirizzo dello Juventus Stadium, dedicato al campione bianconero, scomparso nel 1989 in un incidente stradale in Polonia. "La Juventus e il Torino si riapropriano delle proprie icone e vorrei ricordare che noi e i granata siamo le uniche due squadre ad aver vinto cinque scudetti consecutivi", ha detto il presidente bianconero.