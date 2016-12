E. League: Hapoel-Athletic rinviata

- La tensione in Israele è ai massimi livelli e di fronte a certe disgrazie anche il calcio si ferma. L'ha infatti chiesto e ottenuto dalla Uefa di non disputare la partita dicontro l', rinviando la partita che si sarebbe dovuta disputare giovedì a. La squadra basca si era mossa in tal senso dopo l'attentato di mercoledì mattina nella capitale israeliana, con l'esplosione di un bus.

I baschi dunque non andranno in Israele e lo si apprende direttamente dal sito ufficiale dell'Athletic. Dopo l'attentato di mercoledì mattina nella capitale di Israele infatti l'Athletic ha chiesto al governo del calcio europeo di non partire per Tel Aviv e la Uefa ha accolto la richiesta. Inutile rischiare per mille motivi, anche dal punto di vista sportivo visto che le due squadre sono già eliminate dal girone I.

"L'Emergency Panel della Uefa si è riunito oggi e ha deciso di rinviare la gara" valida per il Gruppo I di Europa League "per la situazione instabile nella regione", rende noto la confederazione continentale. "Una decisione relativa al recupero della partita verra' presa entro la fine della settimana".