Di Matteo fa spazio a Benitez

foto SportMediaset 21:53 - Il Chelsea gioca d'anticipo e conferma il nome del nuovo allenatore: Rafa Benitez. Per il 52enne spagnolo, ex manager di Liverpool e Inter, contratto fino al termine della stagione, come si legge in un comunicato ufficiale. Benitez, fuori dal giro dal burrascoso divorzio con i nerazzurri nel dicembre 2010, è atteso giovedì al centro sportivo di Cobham e prende il posto di Roberto Di Matteo esonerato dopo la sconfitta di Champions contro la Juve. - Ilgioca d'anticipo e conferma il nome del nuovo allenatore:. Per il 52enne spagnolo, ex manager di Liverpool e Inter, contratto fino al termine della stagione, come si legge in un comunicato ufficiale. Benitez, fuori dal giro dal burrascoso divorzio con i nerazzurri nel dicembre 2010, è atteso giovedì al centro sportivo di Cobham e prende il posto di Roberto Di Matteo esonerato dopo la sconfitta di Champions contro la Juve.

Il frettoloso rientro in Inghilterra da Abu Dhabi, dove si trovava per tenere una corso didattico, ha sigillato una trattativa cominciata qualche giorno fa dai suoi rappresentanti. Perché Benitez aveva voglia di tornare in panchina e soprattutto non voleva commettere lo stesso errore dello scorso marzo quando rifiutò di prendere il posto dell'esonerato Andrè Villas-Boas.

Benitez arriva al Chelsea con otto mesi di ritardo. E ci resterà fino al termine della stagione: così prevede il contratto che ha firmato. Nessuna garanzia per il futuro perché tanto sa che solo le vittorie potranno tenerlo sulla panchina del Chelsea. E forse neppure quelle: Roman Abramovich non ha certo perso le speranze di arrivare a Pep Guardiola la prossima estate.

In carriera lo spagnolo ha vinto una Liga e una Coppa Uefa con il Valencia, e raggiunto due finali di Champions League (una vinta, a Istanbul contro il Milan) con il Liverpool.

Curiosamente, adesso tornerà appena in tempo per prendere parte a un altro Mondiale per club, quello del 2012, in cui il Chelsea dovrà guardarsi soprattutto dall'agguerrito Corinthians.

DANIELE GARBO