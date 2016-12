Champions: il Milan cerca ossigeno

Qualche anno fa (sei per la precisione)si traduceva con Kakà e una vittoria cruciale raggiunta in dieci uomini. Quella stagione finì con la Champions alzata ad Atene. Tempi lontani, mai come quest'anno, ma Bruxelles ancora una volta segna un incrocio fondamentale per il futuro rossonero. Un futuro in costruzione e non ancora delineato ma sul qualee la società stanno insistendo con caparbietà. Vincere in casa dell'potrebbe dire qualificazione agli ottavi per la decima volta consecutiva, significherebbe anche raggiungere un primo vero traguardo nel nuovo corso storico. Dipenderà in ogni caso anche dallo Zenit impegnato in casa contro il Malaga.

Per passare l'esame europeo Massimiliano Allegri si affida alle poche certezze che fino a qua lo hanno accompagnato. El Shaarawy, immancabile, sarà affiancato quasi certamente da Bojan e Boateng anche se in conferenza stampa il tecnico ha lanciato un messaggio a Pato, forse più per stimolarlo che per altri motivi. Bojan ed El Shaarawy in ogni caso rappresentanto la qualità, insieme a Montolivo, e su di loro Allegri costruisce tutto. Ci sarà De Jong, visti gli acciacchi di Ambrosini, e verranno confermati Abbiati e Mexes. L'esperienza prima di tutto. Qualificarsi tradotto in soldoni significano 14 milioni di euro circa. Ossigeno puro e speranza.