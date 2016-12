Squalificati: due turni a Cassano

foto SportMediaset Correlati Moratti: "Errori ogni domenica"

Inter penalizzata come la Juve 19:55 - Com'era stato ampiamente previsto, Antonio Cassano ha pagato duramente le proteste nel dopo-partita con il Cagliari. Il Giudice sportivo Gianpaolo Tosel ha infatti deciso di fermare il barese per due turni, limitandosi a una squalifica di una giornata per il tecnico dell'Inter Andrea Stramaccioni. Cassano è stato punito "per avere, al termine della gara, nel sottopassaggio che adduce agli spogliatoi, rivolto all'arbitro un'espressione ingiuriosa". - Com'era stato ampiamente previsto,ha pagato duramente le proteste nel dopo-partita con il Cagliari. IlGianpaolo Tosel ha infatti deciso di fermare il barese per due turni, limitandosi a una squalifica di una giornata per il tecnico dell'Inter. Cassano è stato punito "per avere, al termine della gara, nel sottopassaggio che adduce agli spogliatoi, rivolto all'arbitro un'espressione ingiuriosa".

Il tecnico nerazzurro è stato squalificato "per avere, al 46mo del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, correndo al di fuori dell'area tecnica e rivolgendo agli ufficiali di gara un'espressione ingiuriosa". Tra gli allenatori un turno di stop è stato inflitto anche a Massimo Carrera. Se la cava invece con un'ammenda di 3mila euro il tecnico del Siena, Serse Cosmi, reo di avere "manifestato platealmente il disappunto per il comportamento in campo dei propri calciatori, colpendo con un violento calcio un contenitore di bevande, con un violento pugno la panchina e gettando al suolo la giacca che indossava". Ammonizione con diffida infine per Giampiero Ventura, allenatore del Torino.



Tra i calciatori, il giudice sportivo ha ha fermato per una giornata Barreto, Labrin, Ujkani (Palermo), Capuano, Zanon, Cascione (Pescara), Cigarini (Atalanta), Taider (Bologna), Astori (Cagliari), Cavani (Napoli), Gargano (Inter), Hetemaj, Sardo (Chievo), Parolo (Parma), Pizarro (Fiorentina).



Quanto infine alle società, multa di quattromila euro al Catania a causa di petardi e fumogeni accesi nel proprio settore; di tremila al Milan a causa del comportamento dei propri tifosi che hanno indossato mascherine igieniche in segno di scherno verso la tifoseria avversaria; di duemila al Bologna per colpa di un tifoso che ha insultato l'arbitro.