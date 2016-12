Mancini: "Balo? Come Messi se..."

foto SportMediaset Correlati Berlusconi chiama Balotelli 18:59 - Mercoledì il City, con un piede e mezzo già fuori dalla Champions, si gioca tutto col Real Madrid. Alla vigilia, però, l'argomento che più fa discutere è sempre il solito: Balotelli. "Come si fa a lavorare con lui? Fuori dal campo è fantastico, ma a volte non capisce quanto sia importante il lavoro per la sua vita - spiega Mancini -. Potrebbe essere al livello di Ronaldo e Messi se capisse che deve lavorare duro e pensare al calcio, non ad altre cose". - Mercoledì il, con un piede e mezzo già fuori dalla, si gioca tutto col. Alla vigilia, però, l'argomento che più fa discutere è sempre il solito:"Come si fa a lavorare con lui? Fuori dal campo è fantastico, ma a volte non capisce quanto sia importante il lavoro per la sua vita - spiega Mancini -. Potrebbe essere al livello di Ronaldo e Messi se capisse che deve lavorare duro e pensare al calcio, non ad altre cose".

In vista del match contro i Merengues di Mourinho, l'attaccante azzurro è ancora in dubbio per un problema alla schiena che l'ha costretto alla tribuna nell'ultima partita di Premier League: "Non so se giocherà - avverte il Mancio in conferenza stampa - Ha lavorato col fisioterapista e mercoledì proverà al mattino. In quel momento capiremo se sarà disponibile per il Real".



Anche in caso di vittoria, per il City la qualificazione sarebbe comunque complicata: "Non credo che il Real non vinca in casa contro l'Ajax all'ultima giornata - dice il tecnico italiano -. Per noi è molto difficile passare, paghiamo gli errori delle prime due partite". City-Real significa Mancini contro Mourinho: "Non sarà una sfida tra noi due - ribatte l'ex allenatore dell'Inter -. Mio figlio dice che sono migliore di lui? E' normale, ogni figlio lo direbbe".