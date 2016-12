"Juve? In Serie A fa quello che vuole"

foto SportMediaset 00:44 - Juve senza rivali per lo scudetto. Fabio Capello, ospite di Pierluigi Pardo a "Undici", esalta i bianconeri: "Prima c'erano la Lazio di Cragnotti e il Parma di Tanzi, oltre a Milan e Inter. Oggi, in Italia, la Juve può fare quello che vuole. La difesa a tre? E' la cosa peggiore del calcio di oggi, siamo tornati indietro di 20 anni. In realtà la difesa è a cinque". Sulla Roma: "Coi giocatori che ha dovrebbe essere molto vicina alla vetta". - Juve senza rivali per lo scudetto., ospite dia "Undici", esalta i bianconeri: "Prima c'erano la Lazio di Cragnotti e il Parma di Tanzi, oltre a Milan e Inter. Oggi, in Italia, la Juve può fare quello che vuole. La difesa a tre? E' la cosa peggiore del calcio di oggi, siamo tornati indietro di 20 anni. In realtà la difesa è a cinque". Sulla: "Coi giocatori che ha dovrebbe essere molto vicina alla vetta".

In vista di Juve-Chelsea, match fondamentale per il futuro in Champions dei bianconeri, Capello mette in guardia la squadra di Conte: "Deve giocare con intelligenza perché i tre trequartisti del Chelsea sono pericolosissimi. Credo che sarà una partita da impostare tatticamente in una certa maniera. Torres? Se fosse in giornata sarebbe un'insidia. Non so cosa gli sia successo, dopo il Liverpool si è perso e ha rallentato. Non ha più lo spunto e la velocità di prima".



Il c.t. della Russia punta tutto su Vucinic: "E il giocatore che fa la differenza, il migliore attaccante che ha la Juve. Giovinco? L'ho allenato quando ero alla Juve e lui faceva parte della Primavera. E' molto interessante, giovane, dategli tempo. Ha grandi qualità, ha le caratteristiche fisiche di Zola. Ma tra lui e Vucinic, il montenegrino ora ha qualcosa in più". Nessun dubbio su chi vincerà lo scudetto: "Non c'è corsa... Vince la Juve".



Don Fabio non risparmia critiche al calcio italiano: "Abbiamo tanti peccati. Dagli ultras a cui permettiamo tutto, agli arbitraggi che sono molto più difficili perché fischiano di più rispetto al resto d'Europa. Poi le polemiche costanti che continuano ad amareggiare la gente e ad allontanarla dal calcio. Non ultimo, ci sono stadi obsoleti, con problemi di sicurezza per chi va allo stadio. Perché gli striscioni e i petardi entrano ancora?".



Il giorno dopo la nuova esplosione dell'infinita polemica tra Inter e Juve, Capello torna sugli scudetti del 2005 (poi revocato) e 2006 (assegnato all'Inter) vinti sul campo con i bianconeri: "Ho ancora le medaglie e ancora li considero. Eravamo la squadra di gran lunga superiore e l'unico rammarico è non aver fatto di più in Champions. Avevamo una squadra di qualità, senza la quale non si ottengono i risultati".