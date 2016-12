La Spagna colpisce ancora

foto SportMediaset Spagna continua a essere ostacolo insormontabile per l'Italia del pallone. Dopo la sconfitta nella finale degli Europei di calcio, sono ancora le Furie Rosse ad affondarci. Ai Mondiali Futsal, gli azzurri sono infatti sconfitti 4-1in semifinale dopo un match equilibrato fino a metà ripresa. Per l'Italia gol di Merlim. Ora finale per il terzo posto contro la Colombia, che ha perso 3-1 col Brasile, prossimo avversario della Spagna per il titolo. Lacontinua a essere ostacolo insormontabile per l'Italia del pallone. Dopo la sconfitta nella finale degli Europei di calcio, sono ancora lead affondarci. Ai Mondiali Futsal, gli azzurri sono infatti sconfitti 4-1in semifinale dopo un match equilibrato fino a metà ripresa. Per l'Italia gol di. Ora finale per il t, prossimo avversario della Spagna per il titolo.

ITALIA-SPAGNA 1-4

Marcatori: 8' aut Saad, 10' st Alemao, 13' st Lozano, 18' st Kike (S), 9' st Merlim (I)



20' st - E' finita. Spagna in finale, Italia per il terzo posto

18' st - GOL DELLA SPAGNA: 1-4. Partita chiusa da Kike, che salta Vampeta e infila Mammarella

17' st - Occasione per l'Italia che da buona posizione non trova la porta con Saad

15' st - L'Italia si gioca la carta del portiere di movimento. E' assedio

13' st - GOL DELLA SPAGNA: 1-3. Incredibile occasione per l'Italia. Gli azzurri falliscono e sulla ripartenza Lozano infila Mammarella

11' st - Fortino ci prova da fuori, palla a lato

10' st - GOL DELLA SPAGNA: 1-2. Errore della difesa azzurra che perde Alemao. Mammarella battuto

9' st - GOL DELL'ITALIA: 1-1. Merlim pareggia sorprendendo la difesa della Spagna coperta

9' st - Fortino cerca una rovesciata da posizione quasi impossibile, niente da fare

8' st - Ancora un palo per la Spagna con Miguelin: decisiva la deviazione di Mammarella

6' st - Fernandao salta Mammarella ma colpisce il palo

5' st - Adesso c'è solo la Spagna in campo, Lin impegna un grande Mammarella

2' st - Brutta partenza dell'Italia, che sembra fuori dal match. Momento molto delicato

1' st - Si riparte e Spagna subito al tiro con Torras



20' - Finito il primo tempo con l'Italia sotto di un gol. Azzurri comunque discreti e bene in partita

15' - Romano al volo, palla a lato

14' - Schema a liberare Fortino, conclusione respinta

14' - L'Italia spinge alla ricerca del pareggio: buona punizione per gli azzurri

11' - Occasione per la Spagna che non trova la porta di un niente da buona posizione

8' - Spagna in gol: 0-1. Italia sfortunata, rimessa laterale e deviazione alle spalle di Mammarella di Saad

7' - Punizione pericolosa per la Spagna, sempre Mammarella decisivo

7' - Italia vicina al vantaggio con Lima, che ha colpito il palo

6' - Italia in difficoltà, grande parata di Mammarella su Aicardo

5' - Replica di Fernandao per la Spagna, ci pensa Mammarella

4' - Buona iniziativa dell'Italia che arriva al tiro con Romano. Palla alta

1' - Partiti. Subito gara molto veloce e vivace