Del Piero: "Sono dispiaciuto per Crook"

"Sono dispiaciuto per le dimissioni del nostro allenatore Ian Crook. Nei pochi mesi trascorsi qui a Sydney finora, ho potuto apprezzarne le qualità tecniche e umane. La sua è una scelta personale e va rispettata, non posso che augurargli il miglior futuro". Qyeste le parole di Alex Del Piero che tramite il suo sito ufficiale ha salutato l'ormai ex tecnico del Sydney Crook. "Non è un momento facile, ma dobbiamo reagire, abbiamo il tempo per recuperare".

Alex Del Piero parla delle dimissioni dell'ex allenatore del Sydney e del non ottimo momento della squadra. Da quando la bandiera bianconera gioca in Australia il bilancio è di 2 vittorie e ben 4 sconfitte: "Ovviamente stiamo attraversando un momento non facile ma so bene che i grandi successi passano anche attraverso la capacità di sapere reagire e venire fuori da situazioni complicate, dove tutto sembra andare per il verso sbagliato - dice Del Piero - In carriera ho affrontato tanti momenti come quello che stiamo vivendo oggi, è fondamentale mantenere i nervi saldi e continuare ad allenarsi tanto e bene, cercando di tenere la mente libera e sforzandosi di pensare positivo. Abbiamo tutto il tempo per recuperare una buona posizione di classifica, e giocarci le nostre carte fino alla fine. Intorno a noi c'ètanto entusiasmo e voglia di fare bene, togliamoci di dosso ogni pressione e paura e andiamo in campo... Sono certo che dimostreremo il nostro valore, mettendo a frutto anche il lavoro che ha svolto finora Ian Crook, che saluto e ringrazio".