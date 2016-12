Post derby: Mauri perdona De Rossi

foto SportMediaset 11:44 - "Ho accettato le scuse di De Rossi e il fatto di avermele fatte gli fa onore". Con queste parole il centrocampista e capitano della Lazio, Stefano Mauri, archivia definitivamente il brutto episodio che, verso la fine del primo tempo, ha portato all'espulsione del giocatore giallorosso che lo aveva colpito con un pugno al volto. "Il derby? Ci godiamo la vittoria contro la Roma per una settimana, ma poi c'è la Juventus". - "Ho accettatoe il fatto di avermele fatte gli fa onore". Con queste parole il centrocampista e capitano della Lazio,archivia definitivamente il brutto episodio che, verso la fine del primo tempo, ha portato all'espulsione del giocatore giallorosso che lo aveva colpito con un pugno al volto. "Il derby? Ci godiamo la vittoria contro la Roma per una settimana, ma poi c'è la Juventus".

Per Mauri , autore del terzo gol biancoceleste, il successo sulla Roma ha un sapore speciale: "Venivamo da una serie di risultati negativi - dice ai microfoni di Lazio Style Radio - volevamo dimostrare di essere quelli del primo anno, lo abbiamo fatto. E' un'emozione bella, poi fare gol sotto la curva lo è ancora di più".



Il laziale ha pronta la dedica per il suo gol: "A tutti i tifosi perché se lo meritano, ci hanno dato una grande mano come sempre del resto. Qui il derby a Roma è sentito ed è giusto dedicarlo a loro".