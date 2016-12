Conte: "Lavoro per essere il migliore"

ECCO DOMANDE E RISPOSTE PIU' INTERESSANTI

Prima cosa detta ai giocatori dopo scudetto della stagione scorsa?

"Ho parlato poco, ci siamo abbracciati, ci siamo stretti per la gioia perché sappiamo cosa è stato per noi vincere lo scudetto, arrivare imbattuti. Voglia, rabbia agonistica ci hanno contraddistinto. Cerchiamo di riproporre tutto quest'anno, non sarà facile"

Quanto le manca la panchina?

"Mia moglie me ne ha costruita una a casa! La sera quando guardo la tv sono seduto su una panchina... Inevitabile che il contatto con calciatori e tifosi mi manchi. Il lavoro che il lavoro che sto facendo si è dovuto triplicare. Se prima riuscivo a intervenire durante la partita, adesso diventa tutto più difficile. I miei collaboratori cono ottimi e i calciatori sono responsabili. Ottimi professionisti che mi aiutano molto. Ci aiuta tantissimi essere insieme da oltre un anno. Sono riuscito a entrare calcisticamente nella loro testa. Ma il campo mi manca molto".

In che aspetto dell'allenatore si riconosce meglio?

"L'allenatore deve essere completo per eccellere. Oltre ad avere importanti idee di gioco a livello tecnico tattico deve essere molto preparato anche come manager. Ho confronti costanti con la dirigenza, con Andrea Agnelli, Marotta e Paratici. Non è facile gestire 30 giocatori... devi capire chi ha bisogno di un "insulto" buono per essere stimolato, chi di una parola buona... Io cerco di studiare molto. Voglio eccellere. Voglio essere il più bravo. E non solo in Italia".

Il pareggio in Danimarca le pesa molto?

"Facciamo passo per passo. E non ci voltiamo indietro. Quel pareggio è stato giusto. Anche se abbiamo avuto un volume di occasioni importanti. Mi ha fatto sorridere leggere che il Nordsjelland è considerato una squadra di serie C... è un'ottima formazione che ha meritato di giocarsi la Champions. Ho letto anche che il Pescara di sabato era una squadra da impegno poco probante... vi ricordo che ha 11 punti. Si vuole sminuire la nostra vittoria togliendoci i meriti e svalutando anche il valore degli avversari"

Scudetto più bello? 5 maggio o l'ultimo?

Permettemi di scegliere quest'ultimo. Il mio primo da allenatore. E mi ha dato un sapore enorme. Una vittoria che ho sentito maggiormente. L'ho sentito più mio. Ho dato indirizzi, motivazioni, spirito ai calciatori".

Cosa vuol dire Juventus per te?

"Vuol dire emozione, una parte di vita professionale importantissima e determinante. Per me sicuramente sono forti emozioni, vengo da una famiglia juventina, mio padre presidente di un club di tifosi, questo la dice lunga su come sono cresciuto- Mi sento come a casa".



Quanto crede in Pogba?

"Non ci ho pensatosolo un secondo a dargli una maglia da titolare a 19 anni. Io ho esordito in serie A a 16 anni. Sta a lui e sta a me cercare di farlo crescere per farlo diventare un campione. E' bravo anche fuori dal campo: già dall'anno scorso è andato a lezioni d'italiano e con lui ci parliamo in italiano. Deve non perdere mai la bussola. Basta una partita a quell'età per farti diventare un idolo e un campione per la stampa e le TV. E' un potenziale numero 1 a livello mondiale"

Imitazione di Crozza ti dà fastidio o ti fa sorridere?

"Vedendo come l'ha presa mia moglie... mi diverto... Quando mi vede arrabbiato mi dice "agghiacciante, agghiacciante". I vocaboli che uso fanno tendenza. Essere imitato significa aver raggiunto grande popolarità. Crozza mi imita bene. Lui è pelato, forse invidia i miei capelli, io ho cercato di essere diverso da lui andando lontano. Ma lo stress mi sta facendo cadere i capelli trapiantati. Comunque complimenti, è molto bravo".

Quanto risente la squadra della tua assenza?

"Mi dispiace non essere in panchina, lo ripeto, però abbiamo la fortuna di avere le spalle un anno di lavoro. Non potrei pretendere di meglio, a livello di calciatori in rosa. Dunque sono tranquillo. Siamo primi, abbiamo vinto primo trofeo stagionale, siamo imbattuti in Europa. I media non ci esaltano, ma danno più spazio a situazione temporali... e magari si tratta solo di meteore".

Perché rotazioni continue in attacco?

"Abbiamo 5 attaccanti in rosa. E' difficile tenere 3 giocatori in panchina, ma quello che mi interessa è che ci siano sempre risposte quando questi scendono in campo. Non ci sono gerarchie assolute. Hanno caratteristiche diverse, ma si equivalgono. Spero che continuino a darmi le risposte che ho ricevuto fino ad oggi quando li ho schierati. E' inevitabile che si cerchi sempre la polemica. Alla Juventus non va mai bene niente secondo qualcuno. Ho letto che utilizzo Quagliarella col contagocce... lui sta segnando, come stanno segnando gli altri. Domani si diranno le stesse cose di Matri quando si sbloccherà. E' un aspetto negativo quello di cercare sempre la negatività nel nostro calcio. Paghiamo tutto questo in Europa dove prendiamo schiaffi".

Cosa non le piace della critica?

"Voglio che si dica che la Juventus gioca un bel calcio. Abbiamo raggiunto 49 partite di imbattibilità, numeri incredibili in attacco e in difesa. Ma leggo poco queste cose: anche da parte di professionisti del giornalismo prevale il tifo. Dopo Juve-Nordsjelland è successo questo. Passo dalla sala stampa, mi rifugio in una stanza con Riccardo Scirea per guardare le statistiche... Sento un boato, gridare ed esultare... Ho visto professionisti che gioivano per il gol del Chelsea. Ho letto che ero nervoso... ero contento per la vittoria, invece. Mi ha dato fastidio la mancanza di rispetto. Mi sono vergognato per loro. E oltretutto sono professionisti che lavorano con noi tutti giorni".



Cosa ha detto alla squadra dopo il ko con l'Inter?

"La Juventus non ha mai perso la fame. In qualche partita eravamo meno intensi e affamati del solito. Non dobbiamo mai perdere queste caratteristiche. La vittoria con l'Inter, ops la sconfitta con l'Inter (non sono abituato...) ci ha fatto capire che dobbiamo essere sempre intensi. All'Inter devo comunque fare i complimenti, lotterà con noi per lo scudetto.

Perché non gioca col 4-3-3 con le squadre più piccole?

"A me interessano i principi di gioco. Il 4-3-3 è un sistema più difensivo di quello che facciamo tra l'altro. Il sistema di gioco che utilizziamo è superoffensivo".



Hai pensato di mollare tutto in questi ultimi mesi?

"E' una domanda molto profonda. Una domanda che mi fa male perché mi chiede dei miei stati d'animo. Sicuramente ho attraversato dei momenti difficilissimi perché non riuscivo a darmi delle risposte. Ho avuto la fortuna di avere vicino a me la famiglia e uno come Andrea Agnelli. Mi ha aiutato a superare questa situazione. Volevo gridare al mondo tante cose. Se lo fai sei contro le regole e sei un presuntuoso. Mi piacerebbe che quelli che mi hanno criticato passassero un giorno da colpevoli essendo innocenti".

Rapporto con Del Piero anno scorso?

"Molto sincero, siamo stati compagni di squadra per 15 anni. Ci siamo sempre detto tutto. Lo ringrazio ancora per tutto quello che ha fatto l'anno scorso. E' stato fondamentale per me e per il gruppo per tornare a vincere. Sono contento che abbia raggiunto gioia e contentezza in Australia. Gli auguro tutto il bene e se che sta tifando per noi come noi tifiamo per lui".

Che qualità deve avere un giocatore della Juve?

"Quando si parla di soldatini, qui si parla di professionisti... Ho apprezzato quello che ha detto Bonucci (ndr rispondendo a Cassano). Comunque quando decidiamo di prendere un calciatore, le cose che andiamo a vedere riguardano anche l'aspetto umano. Il calciatore spesso passa in secondo piano davanti all'uomo. Quando dietro all'uomo c'è un quaquaraqua o c'è poca cosa... preferiamo lasciare il giocatore agli altri".

La Juve può arrivare in finale in Champions League?

"Ricordiamoci da dove veniamo! Se Mancini e Ancelotti dicono che ci vogliono anni per vincere la Champions con gli investimenti che fanno... dovrei dire che la Champions non la vinceremo mai. Ma per fortuna non contano solo gli investimenti. Come ha detto Buffon abbiamo il destino nelle nostre mani. Se non saremo all'altezza, faremo l'Europa League. Ci vuole pazienza, nessuna frenesia, soprattutto da parte dei tifosi ai quali dico: guardatevi dietro e sorridete".

Un saluto finale

"Avrei continuato per ore a rispondervi, a parlare di calcio. Mi è mancato non poter rispondere a tanti in questi mesi, non entrare a gambe unite su certi giudizi. Sono contento di essere tornato a parlare con voi tifosi in questo momento difficile nel quale mi siete stati vicini. Vi saluto con un caloroso abbraccio. Sempre uniti, sempre insieme e FORZA JUVE!"