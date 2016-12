Italia, Prandelli punisce De Rossi

foto SportMediaset

20:18

- Come previsto,non è stato inserito nella lista dei convocati diper l'amichevole di mercoledì contro la Francia. Il centrocampista della Roma paga l'espulsione nel derby per il pugno a Mauri ed è stato escluso per via del codice etico del commissario tecnico. Prima chiamata nella Nazionale maggiore per. Nei 25 convocati anche il terzino. In attacco Balotelli, Destro ed El Shaarawy.