Gioia Lazio nel derby: 3-2

La Lazio vince in rimonta per 3-2 il derby con la Roma. Giallorossi avanti al 9' con Lamela (ma fallo su Lulic). Pronta la reazione dei biancocelesti, che pareggiano al 35' su punizione di Candreva, aiutato da una papera di Goicoechea e poi mettono la freccia al 43' con Klose. Follia De Rossi, che si fa cacciare al 47' per pugno a Mauri. Che al 2' della ripresa firma il tris e poi viene espulso per doppio giallo. Pjanic accorcia ma non c'è più tempo.

E' urlo Lazio sul derby: terza vittoria consecutiva nella stracittadina e +5 sui giallorossi. Roma nell'incubo: quinta sconfitta in campionato, i nervi tesi di De Rossi ma anche di Pjanic, che dopo il gol si è rivolto verso la panchina dicendo qualcosa a Zeman.



LA PARTITA

Petkovic conferma Lulic sul versante sinistro di difesa, nonostante un Radu recuperato dopo sette mesi; dal canto suo Zeman, dopo tante polemiche, rimette De Rossi nel suo ruolo di centrale. Tachtsidis parte dalla panchina. Non si fa mancare nulla il derby capitolino nel primo tempo: partita interrotta per un paio di minuti dal 6' all'8' per problemi all'illuminazione dell'Olimpico, pioggia torrenziale che inzuppa il terreno di gioco e rende difficili le manovre, tre gol e un espulso.



Buona partenza della Roma, che dopo 9' è già in vantaggio: da calcio d'angolo battuto da Totti (dopo una bella progressione di Florenzi), Lamela si tuffa di testa e realizza. Nell'occasione grandi proteste della Lazio per una spinta dell'attaccante giallorosso ai danni di Lulic. Buon pressing a centrocampo e biancocelesti costretti ai lanci lunghi che vanno persi sul fondo. Ancora una conclusione di Totti respinta da Marchetti poi la squadra di Zeman arretra il baricentro e lascia l'iniziativa all'avversario. Ora è soltanto Lazio, che si fa vedere con Klose (fermato in fuorigioco), Gonzalez (tiro deviato) ed Hernanes. Il Profeta prima ci prova direttamente su punizione poi da calcio da fermo serve Konko che gira di testa ma non trova la porta. Al 35' arriva il pareggio degli uomini di Petkovic: punizione di Candreva da distanza siderale che batte un colpevolissimo Goicoechea.



La Roma non riesce più a uscire dalla propria metà campo e 8' dopo capitola ancora: tiro-traversone di Hernanes su cui si avventa Klose, in anticipo su Balzaretti. E le brutte notizie per Zeman non finiscono qui, perché De Rossi rifila un doppio pugno a Mauri e viene espulso.



A inizio ripresa Zeman risistema la squadra lasciando negli spogliatoi Lamela per Tachtsidis. Ma la Lazio colpisce per la terza volta con Mauri su incredibile regalo di Piris. La Roma si scuote un po', con Osvaldo che di testa manda alto. Gli uomini di Petkovic sono bravi a mantenere la concentrazione e il controllo della gara, trascinati da un Hernanes ispirato, che regala spunti e conclusioni pericolose. Dopo aver mandato in campo Marquinho per Florenzi, Zeman gioca la carta Pjanic per Totti. E proprio il nuovo entrato mette un po' di vivacità al gioco giallorosso e regala il gol della speranza ai giallorossi. Che nel finale assediano la porta di Marchetti e vanno vicinissimi al pareggio con Osvaldo su cross di Bradley. Anche la Lazio chiude in dieci per rosso a Mauri per doppia ammonizione.



LE PAGELLE

Candreva 7,5 - Un gol che farà cambiare idea agli ultimi laziali scettici sul suo conto. Ottima azione in contropiede a fine primo tempo, che si conclude con un tiro alto di Klose.



Hernanes 7,5 - Il Profeta parte nell'ombra poi esplode alla distanza. Da un suo tiro-cross arriva la zampata di Klose. Prova anche la gioia personale ma non ha fortuna.



Klose 7 - Conferma di essere l'amuleto Lazio nel derby. Forse meno devastante del solito ma quando tocca palla per gli avversari sono sempre dolori.



Piris 4,5 - Sembrava in ripresa, dopo un traumatico inizio di stagione. Ed ecco l'erroraccio che spiana la strada al terzo gol di Mauri.



Goicoechea 4,5 - Paperissima sulla punizione di Candreva: manca l'intervento coi pugni e la Lazio prende il volo. Due volte bravo sui tentativi di Hernanes ma non basta per riscattarsi.



De Rossi 4 - Si sa che sente tantissimo il derby ma è proprio il suo gesto sconsiderato a condannare la Roma. E pensare che Zeman gli aveva restituito il suo posto in mezzo al campo. Questo rosso ricambierà le gerarchie e riaprirà vecchi discorsi.



IL TABELLINO

Lazio-Roma 3-2

Lazio (4-1-4-1): Marchetti 5,5; Konko 6,5, Biava 6,5, Dias 7, Lulic 6,5 (14' st Radu 6); Ledesma 7; Candreva 7,5 (38' st Cana sv), Hernanes 7,5 (30' st Brocchi 6), Gonzalez 7, Mauri 7; Klose 7. A disposizione: Bizzarri, Scaloni, Ciani, Cavanda, Onazi, Zarate, Floccari, Kozak, Rocchi. All.: Petkovic 7

Roma (4-3-3): Goicoechea 4,5; Piris 4,5, Marquinhos 5, Burdisso 5, Balzaretti 5; Bradley 5,5, De Rossi 4, Florenzi 5,5 (17' st Marquinho 6); Lamela 6 (1' st Tachtsidis 5), Osvaldo 5, Totti 5 (25' st Pjanic 6). A disposizione: Svedkauskas, Castan, Romagnoli, Taddei, Dodò, Perrotta, Lopez. All.: Zeman 5

Arbitro: Rocchi

Marcatori: 9' Lamela (R), 35' Candreva (L), 43' Klose (L), 2' st Mauri (L), 41' st Pjanic (R)

Ammoniti: Klose, Lulic, Candreva (L), Bradley, Burdisso, Marquinho, Tachtsidis (R)

Espulsi: 47' De Rossi (R) per gioco violento, 45' st Mauri (L) per doppia ammonizione

ANTONELLA PELOSI