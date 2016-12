Serie A: D'Ambrosio e il Toro va

foto SportMediaset 17:34 - Dopo un primo tempo all'insegna della noia con nemmeno una occasione da rete, è l'ingresso di Santana a cambiare le sorti di un incontro che sembrava destinato al pareggio. E' proprio il nuovo entrato insieme a Cerci a creare le poche occasioni da rete della partita. La rete vittoria arriva grazie a un corner di Santana che trova D'Ambrosio bravo a colpire di testa e a infilare Agliardi. Troppo rinunciatario il Bologna, il Toro vince col minimo sforzo. - Dopo un primo tempo all'insegna dellacon nemmeno una occasione da rete, èa cambiare le sorti di un incontro che sembrava destinato al pareggio. E' proprio il nuovo entrato insieme aa creare le poche occasioni da rete della partita. La rete vittoria arriva grazie a un corner di Santana che trovabravo a colpire di testa e a infilare Agliardi., il Toro vince col minimo sforzo.

LA PARTITA Torna alla vittoria, dopo 5 partite, il Torino di Ventura. In un match con poche occasioni da rete a fare la differenza il gol vittoria arriva da un calcio piazzato, un corner battuto da Santana. L’esterno argentino, inserito a inizio ripresa, è entrato col piglio giusto mettendo subito in difficoltà la difesa del Bologna. Proprio grazie agli esterni, i padroni di casa sono riusciti a far loro una gara che sembrava bloccata sullo 0-0. La vivacità e la velocità di Cerci e Santana sono state le armi vincenti della squadra di Ventura.



Continua il periodo negativo del Bologna, con la panchina di Pioli in bilico. I rossoblu non vincono dal 29 settembre (4-0 al Catania) e rimangono inchiodati al penultimo posto con 8 punti. Zero le occasioni da rete create dagli emiliani, troppo rinunciatari nell’approccio alla gara. Gilardino, troppo isolato, non riesce a incidere e anche la fantasia di Diamanti per una volta non risulta decisiva. Premiata, invece, la mossa del tecnico di casa che toglie uno spento Vives per inserire l’autore dell’assist per D’Ambrosio (seconda rete in campionato), Mario Santana. La squadra di Cairo trova un’importante vittoria pur non offrendo una grande prestazione e sfruttando al meglio una delle poche occasioni avute nel match.



LA CRONACA DEL MATCH

LE PAGELLE Cerci 6,5 - E' l'unico dei ventidue a creare qualcosa in tutto il primo tempo. L'ex viola crea sempre la superiorità numerica grazie alla sua abilità nel dribbling. Quando è in giornata è in grado di decidere le partite.



Santana 6,5 - Il suo inserimento coincide con il cambio di marcia del Torino, un po' bloccato nella prima frazione. Entra in campo con la giusta voglia e crea parecchi pericoli alla retroguardia del Bologna, costretta al fallo per riuscire a faermarlo. Suo il corner che trova la testa di D'Ambrosio per il gol vittoria.



D'Ambrosio 6,5 - Decide il match grazie a un colpo di testa, che infila Agliardi, su corner di Santana. Nessun pericolo in fase difensiva, condisce la sua buona prestazione con la rete decisiva.



Gilardino 5 - Troppo solo. Gli arrivano pochi palloni, prova a dare battaglia ma poi molla quando capisce che non è giornata. Deve ritrovare il gol per sbloccarsi e per aiutare il Bologna a trovare punti per una salvezza sempre più complicata.



Diamanti 5,5 - Nemmeno lui riesce a trascinare il Bologna. Il capitano dei rossoblù non è nella sua domenica migliore e tutta la squadra ne risente. Suo l'unico squillo verso la porta di Gillet, con un bel tiro di sinistro di poco fuori.



IL TABELLINO TORINO-BOLOGNA 1-0

Torino (4-2-4): Gillet 6; Darmian 5,5, Glik 6, Rodriguez 6, D'Ambrosio6,5; Basha 5,5 (29' st Brighi sv), Gazzi 6; Cerci 6,5, Bianchi 6(19' st Meggiorini 6), Sansone 5,5, Vives 5(1' st Santana 6,5). A disp.: Gomis, Di Cesare, Agostini, Masiello, Ogbonna, Birsa, Sgrigna, Verdi. All.: Ventura

Bologna (3-5-1-1): Agliardi 6; Antonsson 5,5 (28' st Gabbiadini sv), Sorensen 6, Cherubin 5,5; Garics 5, Taider 6, Perez 5,5 (13' st Khrin 5,5), Guarente 5,5, Pulzetti 5 (1' st Motta 6); Diamanti 5,5; Gilardino 5. A disp.: Curci, Lombardi, Radakovic, Abero, Pazienza, Kone, Riverola, Pasquato, Paponi. All.: Pioli

Arbitro: Gervasoni

Marcatori: 20' st D'Ambrosio

Ammoniti: Darmian, Gazzi(T), Garics, Motta, Perez, Pulzetti, Sorensen(B)

Espulsi: nessuno

ANDREA DELLA SALA