Uruguay: "Cavani li ha distrutti"

Mazzarri: "Cavani? Merito della squadra" 13:47 - L'eco dello strepitoso poker di Cavani, che giovedì sera ha steso il Dnipro in Europa League, è arrivato fino in Uruguay, dove i media celebrano l'attaccante della Celeste. "Cavani li ha distrutti", scrive 'El Observador', mentre 'El Pais' di Montevideo ha messo on line foto e video dei quattro gol. Nelle radio, poi, si susseguono commenti esaltanti ed elogi al bomber del Napoli, che ha trascinato i compagni al 4-2 contro gli ucraini.

Ai tanti complimenti si aggiunge anche una frecciatina del portale 'montevideo.com', che chiede al Matador di "conservare" qualche gol per la Nazionale, visto che l'attaccante non ha segnato nelle ultime quattro partite con l'Uruguay. La Celeste è attualmente in quinta posizione nel girone sudamericano valevole per le qualificazioni al Mondiale brasiliano del 2014.