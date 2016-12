Europa League, Cavani show

foto SportMediaset Correlati "Cavani? Merito della squadra" 00:37 - Preziosa vittoria del Napoli con il Dnipro in Europa League. Al San Paolo finisce 4-2, con quattro gol del Matador. Dopo il vantaggio di Cavani al 7', gli ucraini pareggiano al 33' con Fedetskiy e poi al 7' della ripresa segnano il secondo gol con Zozulya. Poi sale in cattedra ancora Cavani, che negli ultimi 13 minuti del match segna altre tre volte. Nel girone F Dnipro a nove punti, Napoli a sei punti, AIK e PSV a quattro punti. - Preziosa vittoria delcon ilin. Al San Paolo finisce 4-2, con quattro gol del. Dopo il vantaggio dial 7', gli ucraini pareggiano al 33' cone poi al 7' della ripresa segnano il secondo gol con. Poi sale in cattedra ancora, che negli ultimi 13 minuti del match segna altre tre volte. Nel girone Fa nove punti, Napoli a sei punti,a quattro punti.

LA PARTITA Doveva vincere e l'ha fatto. Il Napoli infiamma il San Paolo, che a fine match urla il nome di Cavani a squarciagola. Il Matador segna quattro gol, guida la rimonta e rilancia la squadra di Mazzarri in Europa League. Contro il Dnipro i tre punti sono ossigeno puro per il passaggio del turno. Il campo regala una grande serata. Di quelle che si raccontano ai nipoti. Dopo tanto turnover nelle prime tre gare del girone, Mazzarri sceglie Cavani per dare peso all'attacco e Inler e Dzemaili per dare qualità in mezzo al campo. E non sbaglia. Al 7' Dzemaili, servito da Inler, si traveste da Hamsik e serve col contagiri il Matador, che segna il gol dell'1-0. Partita subito in discesa per il Napoli, che dà respiro alla manovra allargando il gioco sulle fasce. Dopo le tre sconfitte nelle ultime cinque partite giocate, col Dnipro i partenopei devono e vogliono vincere.



Ma qualcosa dopo il vantaggio si rompe. Al 33' i centrali del Napoli dormono: "Mia, tua..." e il Dnipro pareggia su calcio d'angolo con Fedetskiy. Mazzarri si agita in panchina, il San Paolo mugugna e il primo tempo si chiude con qualche contestazione dalle tribune. Contestazioni che diventano fischi al 7' della ripresa. Il Napoli rientra in campo molle, Vargas perde una palla in attacco e regala al Dnipro un contropiede micidiale: Rosati sbaglia il tempo e Zozulya segna la rete del vantaggio.



Mazzarri butta subito nella mischia Insigne e Hamsik. Fuori Donadel e Vargas, fischiatissimi. Dopo il buon avvio, Napoli sotto shock. I partenopei vanno all'assalto e accerchiano l'area degli ucraini. Entra anche Pandev al posto di Aronica: Napoli a trazione anteriore. Davanti Insigne, Hamsik e Cavani parlano la stessa lingua e negli ultimi tredici minuti affondano la banda di Ramos. Tre gol, tutti firmati Cavani. Al 32' della ripresa il Matador pareggia con una perla su punizione, poi chiude in rete un cross dopo una bella combinazione Insigne-Hamsik e, infine, nel recupero segna di precisione di collo pieno da fuori area. Mazzarri in panchina si siede e si gode lo spettacolo: troppe emozioni possono fare male al cuore.

LE PAGELLE Cavani 9: Mazzarri dice che il Napoli non è Cavani-dipendente, ma il Matador vince la partita da solo. Col Dnipro mostra tutto il repertorio: segna in corsa, su punizione, di piatto in mezzo all'area e di collo dal limite. Manca solo la rete di testa, ma c'è tempo...



Insigne-Hamsik 7,5: i piedi buoni si riconoscono subito. Parlano la stessa lingua in campo e danno la scossa al Napoli quando tutto sembrava ormai perso Vargas 5: Mazzarri gli dà un'altra chance, ma la spreca. Fino alla sostituzione non si nota, quando esce dal campo invece al San Paolo se ne accorgono tutti e fischiano a più non posso Odibe 4: non è il suo giorno fortunato, d'accordo. Marca Cavani e i quattro gol presi dicono tutto. Non lo vede mai Konoplyanka 6: buona tecnica e temperamento, l'unico a provarci veramente fino alla sostituzione

IL TABELLINO Napoli-Dnipro 4-2 Napoli (3-4-1-2): Rosati 5; Fernandez 5,5, Aronica 6 (27' st. Pandev 6), Britos 6; Mesto 6, Donadel 5,5 (10 st. Insigne 7,5), Inler 6,5, Dzemaili 6, Dossena 5,5; Cavani 9, Vargas 5 (10' st. Hamsik 7,5). All.: Mazzarri 7 A disp.: De Sanctis, Maggio, Campagnaro, Behrami, Dnipro (4-2-3-1): Lastuvka 5,5; Mandziuk 5, Mazuch 5, Odibe 4, Denisov 5; Rotan 5,5, Kankava 5,5; Fedetskiy 6 (41' st. Matheus sv), Konoplyanka 6 (36' st. Cheberyachko sv), Aliyev 5 (11' st. Giuliano 5,5); Zozulya 6. All.: Ramos 5 A disp.: Shelikhov, Kravchenko, Cheberyachko, Seleznyov, Olinik, Arbitro: Yefet Marcatori: 7' Cavani, 33' Fedetski, 7' st.Zozulya, 32' st. Cavani, 43' s.t Cavani, 47' st. Cavani Ammoniti: 21' Konoplyanka, 23' Aliyev, 31' st. Rotan, 33' st. Mandzyuk (D); 6' st. Inler, 36' st. Fernandez Espulsi: -

STEFANO RONCHI