Lo Young Boys sbanca il Friuli

Come in Svizzera, anche al Friuli l'Udinese cede allo Young Boys, che vince 3-2 in un match del gruppo A di Europa League. Di Natale coglie la traversa poi gli ospiti passano al 27' con Bobadilla. Totò fallisce un rigore allo scadere del primo tempo ma si rifà dopo 2' della ripresa. I bianconeri attaccano e si scoprono al contropiede degli avversari che colpiscono ancora con Farnerud e Nuzzolo. Fabbrini accorcia poi miracolo di Wolflii su Ranegie.

Una sconfitta pesante per l'Udinese, che adesso è ultima nel girone A a quota quattro punti. Comanda l'Anzhi con 7, Liverpool e Young Boys sono a 6. E il 22 novembre i friulani andranno a far visita a Eto'o.



LA PARTITA

Guidolin non rinuncia a Di Natale e lo schiera dall'inizio. Ma è proprio il bomber bianconero a tradire l'Udinese alla fine del primo tempo, facendosi respingere un rigore concesso per il goffo fallo di Nef su Ranegie, quest'ultimo preferito a Fabbrini. I primi 45' si chiudono così con lo Young Boys in vantaggio per 1-0 firmato Bobadilla, un vero e proprio spauracchio per i friulani: sua la tripletta del 3-1 in Svizzera. Male Brkic nell'occasione, sopreso sul suo palo. Iniziano meglio gli svizzeri, che schiacciano i padroni di casa nella loro metà campo e giocano con grande personalità. La squadra di Guidolin cresce però con il passare dei minuti: a suonare la sveglia è il sinistro al volo di Di Natale al 20' che centra in pieno la traversa. Sempre Totò spedisce a lato un diagonale su assist di Armero poi la doccia fredda.



Lo 0-1 non demoralizza l'Udinese, che riparte in avanti ma così facendo si scopre inevitabilmente alle pericolose ripartenze dello Young Boys: dopo l'incredibile occasione-gol sprecata a due passi dalla porta da Domizzi, provvidenziale la diagonale difensiva di Basta che salva tutto.



Passano 2' della ripresa e Di Natale si fa subito perdonare: palla a campanile di Armero, uscita sconsiderata del portiere Wolflii, che 'serve' Totò. E' 1-1. Guidolin inserisce Fabbrini per Willians. La partita diventa apertissima, con le due squadre che si rispondono colpo su colpo. Lo Young Boys chiede un rigore per fallo di mano di Basta in area, ma l'arbitro estone Tohver lascia correre. Armero spara alto dopo una bella azione di Ranegie. Al 20' gelo al Friuli. Ripartenza degli svizzeri e l'Udinese si fa trovare scoperta: Farnerud da venti metri piazza un sinistro a fil di palo e batte Brkic. Fabbrini spedisce alto poi sull'ennesimo contropiede è ancora lo Young Boys ad andare il gol al 28', ancora con la collaborazione dell'estremo difensore bianconero, che respinge sui piedi di Nuzzolo il traversone dalla destra non irresistibile di Zarate. Al 38' Fabbrini regala qualche speranza all'Udinese poi Wolfli dice di no a Ranegie che già sognava il pareggio. Inutile la pressione nei 4' di recupero.



LE PAGELLE

Farnerud 7 - Bravo sia in fase di impostazione che di interdizione. Bell'inserimento ma poi diagonale troppo angolato prima della firma del 2-1.



Bobadilla 7 - Quattro gol dell'argentino all'Udinese tra andata e ritorno. Vuole venire a giocare in Italia: qualcuno di sicuro si è accorto di lui...



Di Natale 6 - Sulla prestazione di Totò pesa l'errore dal dischetto: si rifà subito andando a realizzare l'1-1. Anche sfortunato quando colpisce la traversa.



Fabbrini 6 - Il suo ingresso in campo dopo pochi minuti della ripresa regala maggior peso in avanti. Segna il gol della speranza.



Wolflii 5,5 - Da dimenticare l'uscita in occasione dell'1-1 di Di Natale. Miracolo nel finale su Ranegie.



Brkic 4 - Serata incubo per il portiere dell'Udinese, che ha colpe su tutti e tre i gol: si fa bucare da Bobadilla sul suo palo, è in ritardo sulla conclusione di Farnerud e regala l'assist a Nuzzolo per il tris.



IL TABELLINO

Udinese-Young Boys 2-3

Udinese (3-5-2): Brkic 4; Coda 5,5, Danilo 5,5, Domizzi 5; Basta 6, Pereyra 5,5 (18' st Faraoni 5), Willians 5 (8' st Fabbrini 6), Lazzari 5, Armero 5,5; Di Natale 6, Ranegie 5,5. A disposizione: Padelli, Berra, Heurtaux, Reinthaler, Marsura. All.: Guidolin 5.

Young Boys (4-2-3-1): Wolfli 5,5; Sutter 6, Nef 5, Veskovac 6, Raimondi 6; Zverotic 6, Schneuwly 6 (29' st Doubai 6); Zarate 6,5 (36' st Gonzalez sv), Farnerud 7, Nuzzolo 6,5; Bobadilla 7 (43' st Frey sv). A disposizione: Mvogo, Ojala, Costanzo, Lecjaks. All.: Rueda 6,5.

Arbitro: Tohver (EST)

Marcatori: 27' Bobadilla (YB), 2' st Di Natale (U), 20' st Farnerud (YB), 28' st Nuzzolo (YB), 38' st Fabbrini (U)

Ammoniti: Coda, Fabbrini, Faraoni (U), Farnerud, Raimondi, Nef (YB)