Juve: Conte si arrabbia coi gufi

- Nonostante la vittoria della sua Juve, Antonio, ha lasciato lo stadio abbastanza. Il gol vittoria del Chelsea con lo Shakhtar tiene i bianconeri ancora al 3°posto, ma ciò che ha dato fastidio al tecnico è stato sentire esultare i giornalisti presenti in sala stampa. Tornando negli spogliatoi Conte ha sentito un boato per il vantaggio del Chelsea, così, secondo i presenti, è tornato indietro gridando: "".

Non ci ha visto più, Conte, sentendo quelle urla di gioia per un gol del Chelsea che riporta la Juventus al terzo posto e così è esploso per difendere i colori bianconeri. Già il gol di Moses siglato al 94' minuto, che obbliga la Juve a dover vincere contro i Blues, deve essere stata una mazzata, ancor di più sentire qualcuno esultare e "gufare"contro i bianconeri lo ha fatto davvero infuriare. Per questo non ha voluto lasciar passare, anzi, ha voluto manifestare tutto il suo dissenso ritornando verso la sala stampa per sapere chi fosse stato ad esultare "contro la sua Juve".