Juve, missione compiuta in Champions

- Al decimo tentativo lafa centro in Europa e conquista una vittoria fondamentale per il suo cammino in. Allo "Stadium" i bianconeri si impongono per 4-0 sul, ma restano al 3° posto nel girone E alle spalle di Shakhtar e Chelsea. Partita chiusa nel primo tempo con le reti di Marchisio al 6', Vidal al 23' e Giovinco al 37'. Nella ripresa la Juve fa accademia e chiude i conti con Quagliarella al 30'.

LA PARTITA

Alla fine è più il rammarico per quello che non è stata la gara di andata con i danesi, chiusa con un sorprendente, in negativo, pareggio, che la soddisfazione per aver cancellato la delusione contro l'Inter con una vittoria più che convincente. Per non correre rischi Conte schiera l'undici migliore con le sole assenze del "punito" Lichtsteiner, sostituito da Isla, e dell'infortunato Vucinic, con Matri al suo posto. Insomma, vietato fallire o distrarsi con le notizie che arrivano da Stamford Bridge. Sta di fatto che dopo nove pareggi di fila, ecco il ritorno a un successo in Champions che mancava dal 3 novembre 2009, quando i bianconeri si imposero per 1-0 sul campo del Maccabi Haifa grazie a Camoranesi. Un successo firmato da quattro marcatori diversi, nel puro stile Juve da un anno e mezzo a questa parte. Adesso, però, viene il difficile perché la Juve si giocherà il passaggio agli ottavi negli scontri diretti contro Chelsea e Shakhtar.

Alla Juve, comunque, bastano 45' per chiudere la pratica Nordsjaelland e guardare avanti. Catechizzati da Alessio e Carrera, Buffon e compagni scendono in campo con bene in testa cosa fare e lo mettono in pratica senza sbavature o cali di concentrazione. La strada, poi, è tutta in discesa perché già dopo pochi minuti arriva la prima rete di Marchisio, bravo a finalizzare in rete un traversone di Isla dalla destra. Da qui in avanti la valanga bianconera travolge i nordici, che non fanno nulla per provare a riequilibrare il match e anzi pensano solo a difendersi. Cosa che non riesce perché ai gol di Vidal e Giovinco a cadenza svizzera si aggiungono anche una serie infinita di occasioni di marca torinese, compresa una traversa di Matri. Insomma, tutto facile anche grazie al grande pressing messo in atto dal centrocampo di casa.

Nella ripresa la Juve tira il fiato, ma non corre rischi e l'obiettivo diventa quello di mandare in gol Matri, l'attaccante che più ha bisogno di prendere fiducia. E l'occasione, grossa come una casa, gli viene messa sui piedi dal neoentrato Quagliarella, ma davanti ad Hansen l'ex Cagliari sbaglia tutto, sprecando malamente. A parti, invertite, invece, il gol arriva, con Matri che prolunga di testa un corner e Quagliarella che gli fa vedere come si fa... La ciliegina su una torta resa amara soltanto dalla segnatura del Chelsea, che nel recupero complica i piani bianconeri con il gol della vittoria sullo Shakhtar.

LA PARTITA MINUTO PER MINUTO

LE PAGELLE

Isla 6,5 Nel primo tempo è una furia sulla fascia e i suoi traversoni sono manna per i compagni. Bissa l'assist vincente di Copenhagen

Marchisio 7,5 Segna, recupera mille palloni, lotta, corre e sfiora il raddoppio. Il simbolo di una Juve che è più viva che mai

Giovinco 6,5 A Parma segnava in tutti i modi e da tutte le posizioni, a Torino gli manca sempre l'ultimo tassello. Ma alla fine timba anche in Champiopns

Matri 5,5 Se a un attaccante mancano fortuna e freddezza sottoporta, allora vuol dire che è giusto aspettare (in panchiuna) tempi migliori

Hansen 7 Il suo idolo è Buffon e qualcosa deve aver imparato visto le belle parate che impediscono alla Juve di dilagare ancora di più

Runje 6 E' il meno peggio della sua difesa e anche se lascia spazio a Giovinco sul gol, mette una pezza qua e là

Beckhmann 5,5 Quasi giustiziere all'andata, finisce col fare il mediano senza mettere quasi mai piede nell'area avversaria

IL TABELLINO

JUVENTUS-NORDSJAELLAND 4-0

Juventus (3-5-2): Buffon 6,5, Barzagli 6,5, Bonucci 6,5, Chiellini 6 (24' st Lucio 6); Isla 6,5, Vidal 7 (8' st Pogba 6), Pirlo 6,5, Marchisio 7,5, Asamoah 6,5; Matri 5,5, Giovinco 6,5 (15' st Quagliarella 7). A disp.: Storari, Caceres, Giaccherini, Bendtner. All. Alessio

Nordsjaelland (4-2-3-1): Hansen 7; Parkhurst 5,5, Okore 5,5, Runje 6, Mtiliga 5; Adu 5 (1' st S. Christensen 6), Stokholm 5,5; Lorentzen 6, Laudrup 5 (1' st A. Christiansen 6), John 5,5; Beckmann 5,5 (27' st Nordstrand 5,5). A disp.: Jensen, Gundelach, Issah, Ticinovic. All. Hjulmand.

Arbitro: Stavrev (Macedonia)

Marcatori: 6' Marchisio, 23' Vidal, 37' Giovinco, 30' st Quagliarella (J)

Ammoniti: Marchisio, Pogba (J)

Espulsi: -