"In campo la Lazio migliore"

foto SportMediaset 17:54 - "E' un peccato dover disputare questa sfida pochi giorni prima del derby, una partita particolare dove i tre punti in palio hanno un certo peso". Petkovic pensa alla Roma ma non snobba l'impegno di Europa League con il Panathinaikos. "Turnover? Cercherò di mettere in campo la squadra migliore per disputare entrambe le partite e vincerle. Dopo una sconfitta pesante dobbiamo dimostrare carattere. Lazio in calo? Le risposte le darà il campo".

Nella settimana che porta al derby contro la Roma, il tecnico della Lazio non sottovaluta l'impegno di Europa League contro la squadra greca all'Olimpico, importante ai fini del passaggio del turno. "Spero che la sconfitta di Catania ci porti a migliorare. Guardo questa sconfitta come fosse quella contro il Getafe, dove ci siamo guardati in faccia, siamo tornati con i piedi per terra".



Sugli avversari: "Il Panathinakos è cresciuto, ha trovato la fiducia, ma noi giochiamo in casa e dobbiamo guardare a noi - ha proseguito Petkovic - Mi aspetto delle risposte per confermare che la rosa è ampia e tutti possono competere. Nel derby la migliore Lazio? Non sono un mago: le conferme le dà il campo, ma sono fiducioso. E' importante vincere domani per alzare il morale e arrivare al derby con organico e motivazione al 100%".