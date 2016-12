Udinese, Guidolin: "Farò poco turnover"

foto SportMediaset

17:20

- L'si prepara alla sfida decisiva dicontro lodovendo fare i conti con l': "Il numero dei disponibili - ha detto Francesco Guidolin in conferenza- si è assottigliato. Grandi possibilità di ruotare non ce ne sono". In questo discorso non entra: "SSe potessi impiegarlo 60-65 minuti, lo farei giocare tutte le partite ma non posso".