"Moggi non ha diffamato Zeman"

foto SportMediaset 16:42 - Luciano Moggi è stato prosciolto dall'accusa di aver diffamato Zdenek Zeman. Il tecnico boemo aveva querelato l'ex dg della Juventus per alcune affermazioni da lui rilasciate alla stampa alla fine di un'udienza del processo su Calciopoli, tra cui un "non sa allenare" riferita all'allenatore giallorosso. La procura di Milano aveva chiesto il rinvio a giudizio ma per il gup Varanelli "il fatto non costituisce reato".

è stato prosciolto dall'accusa di aver diffamato. Il tecnico boemol'ex dg della Juventus per alcune affermazioni da lui rilasciate alla stampa alla fine di un'udienza del processo su, tra cui un "" riferita all'allenatore giallorosso. La procura di Milano aveva chiesto il rinvio a giudizio ma per il gup Varanelli "il fatto".

L'inchiesta del pm Letizia Mannella, che aveva portato alla richiesta di processo, era nata da una querela presentata da Zeman. Il 20 novembre 2009, l'allenatore era stato ascoltato nel processo a Napoli (che si è concluso con la condanna per Moggi a 5 anni e 4 mesi) e aveva raccontato davanti ai magistrati che la sua carriera era stata danneggiata dopo la sua denuncia sul doping nei confronti della Juventus. Nell'udienza successiva, uscendo dal tribunale, Moggi aveva spiegato che Zeman sarebbe stato stato esonerato dal Napoli, dalla Lazio, dalla Salernitana, dal Lecce, dal Fenerbahce e dalla Stella Rossa "perchè non sa allenare, è lento e impacciato nel parlare e i giocatori non lo capiscono".