Pato è tornato, il Milan ci spera

foto SportMediaset 11:05 - Duecentonovantatre giorni per rivederlo andare in gol in una partita ufficiale. Tanti, tantissimi se si considera che il giocatore in questione è Alexandre Pato e gioca nel Milan. Il Papero si è sbloccato contro il Malaga in una fiammata buona a dimostrare che il senso del gol, almeno quello, non è stato perduto tra un infortunio e l'altro. Il Milan e Allegri si aggrappano a lui per rinascere dalle proprie ceneri in attesa della forma migliore.

Più che un gol è stata una liberazione. Il colpo di testa da pochi passi che è valso l'1-1 contro gli andalusi ha restituito l'essenza a Pato che da quando è diventato professionista ha sempre vissuto con medie realizzative altissime. Solo quello però, ma per il momento Allegri e il popolo milanista devono accontentarsi. La rete ritrovata dopo dieci mesi e sempre nella stessa porta (si giocava la Coppa Italia contro il Novara l'ultima volta ed era il 18 gennaio) può rappresentare la svolta definitiva per l'attaccante brasiliano. L'ultima chance a dire il vero dopo i continui fallimenti dovuti a un'integrità fisica pressoché inesistente. Ora è tornato ma per dirla alla sua maniera "non è mai andato via". I gol li ha sempre fatti, ma c'è da migliorare una condizione che è ancora lontana anni luce dal cento per cento. Anche contro il Malaga infatti la sua prestazione al netto del gol è stato decisamente sotto la sufficienza.