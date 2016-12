Champions, Juventus al bivio

- Non ci sono scelte e fallire è impossibile. Reduce dalladopo una vita, la Juve torna in campo questa sera indove, invece, è ancora alla ricerca del primo successo. La situazione di classifica impone la vittoria contro i danesi delanche perché qualunque altro risultato calerebbe il sipario sulla campanga europea della banda di Conte. Fondamentale anche il risultato di

Fondamentale perché, purtroppo, i bianconeri devono anche fare i conti con i risultati degli altri campi sperando di arrivare al match contro i londinesi e con lo Shakhtar con almeno i tre punti di questa sera in tasca. Per inseguire la vittoria e riaccendere la speranza di agguantare il passaggio del turno, Conte si affida a Matri e Giovinco sperando che i due non facciano rimpiangere troppo Vucinic, convocato ma fermo ai box. Per il resto la formazione è quella migliore con la consueta linea a tre in difesa formata da Barzagli, Bonucci e Chiellini e il centrocampo titolare con Lichtsteiner e Asamoah sulle fasce, Pirlo in regia e Vidal e Marchisio ai suoi lati.

In casa Juve si respira ottimismo anche perché, in Danimarca, il pareggio era stato anche frutto di una certa sfortuna. Insomma, il Nordsjaelland, e ci mancherebbe, non impressiona troppo. Bisogna vincere e soltanto vincere. Per fare un passo in avanti e giocarsi poi la qualificazione con il Chelsea. Questo l'undici di Conte: (3-5-2): Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Marchisio, Asamoah; Matri, Giovinco