Champions League: Pato salva il Milan

- Ilnon ripete la buona prestazione contro ile a San Siro, nella quarta giornata del girone di, deve accontentarsi di un pari contro il. Gli spagnoli passano in vantaggio per primi grazie ad Eliseu (40'). Il Milan, stoppato da Caballero un paio di volte, aspetta il 28' della ripresa per impattare: Constant crossa,schiaccia in rete di testa. I rossoneri restano secondi: decisiva la prossima gara con l'

LA PARTITA

Dopo aver vissuto in apnea per quasi tre quarti di gara, l'orgoglio e il senso del gol (già, esiste ancora) di Alexandre Pato tengono a galla il Milan nel girone di Champions League. La squadra di Allegri sembra aver smarrito nel giro di appena tre giorni le sensazioni ultra-positive della manita al Chievo. L'avvio è difficile, impacciato, in balia dell'avversario. Il 3-5-2 del tecnico, che in campionato sembrava aver risolto tutti i guai di una squadra in cerca di identità, per buoni tratti - e sotto gli occhi del presidente Berlusconi - non fa la differenza. Chi lo interpreta, infatti, appare spento, fuori contesto. Come se l'Europa, e tutto ciò che ne deriva, impaurisse dei ragazzi appena reduci dalla prima, vera promozione stagionale.

In effetti il Malaga è squadra di ben altra levatura rispetto al Chievo. Il diktat di Pellegrini è far gioco, sempre e comunque. Come alla 'Rosaleda' anche a San Siro. Poco importa che gli andalusi siano alla prima gara assoluta in Italia: Isco e Joaquin conoscono il fraseggio ed eseguono alla perfezione, senza tuttavia trovare gli spazi per impensierire Abbiati. Il primo tempo a elastico, con il Malaga padrone del campo e il Milan paradossalmente più pericoloso, è scritto in due limpide occasioni a favore dei rossoneri: una girata di Bojan e una punizione di Emanuelson. Entrambe ficcanti, angolate ma preda di Caballero. Ci sarebbero pure una decina di minuti in cui il Milan mette in mostra un bel forcing, ma è solo uno sprazzo. Pato salta per la prima volta l'uomo al 26' ma Demichelis lo stende. Gli altri, compreso il Faraone, cincischiano per il campo, mentre De Jong non dà mai l'impressione di elevare il rendimento in mezzo.

E il Malaga in quella zona fa tutta la differenza del mondo. Non tanto e non solo con Camacho e Iturra, medianacci vecchio stampo, ma con Isco e Joaquin che si abbassano molto, combinano e danno sempre la sensazione di poter fare male. Da una iniziativa di Isco, minuto 40', nasce il gol di Eliseu, che prende alle spalle una difesa paralizzata e buca Abbiati: 1-0. Il secondo tempo, per lunghi tratti, somiglia al primo. Il Milan ci mette più volontà, ma è come se le gambe non seguissero il cuore e la ragione. Pato ha qualche sussulto, ma l'unica occasione vera – nei primi 20' – è un tiro fiacco e centrale di Emanuelson. Quando Allegri cambia El Shaarawy (con Boateng) San Siro non gradisce, ma poco dopo ha l'occasione di ricredersi. Constant mette in mezzo, la difesa si scorda di Pato che, libero sul secondo palo, insacca di precisione. E' la fine di un incantesimo. I rossoneri, che nel finale ci provano a testa bassa senza mai pungere sul serio (meno che per un tiro incrociato di Boateng e parato da Caballero) conquistano un punto che li tiene in corsa. Ma la sfida verità, diversamente dalle aspettative, sarà la prossima di Bruxelles: contro l'Anderlecht e non contro lo Zenit. Anche questo, chissà, potrebbe essere un segnale.