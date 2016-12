Ritrovata la sorella di Hulk

foto SportMediaset 16:32 - Incubo finito per il giocatore dello Zenit San Pietroburgo, Hulk: la sorella Angelica Aparecida Vieira, 22 anni, poche ore dopo essere stata rapita nella città di Campina Grande (nello stato del Paraiba), è tornata a casa. Secondo alcune testimonianze, la ragazza era stata prelevata da sequestratori armati all'uscita da un ristorante nella zona sud della città ma avrebbe riferito di essersi liberata da sola.

In base alle prime informazioni fornite dalle forze dell'ordine, la giovane sarebbe apparsa verso le 12 (orario di Brasilia) nella casa dei genitori, i quali hanno aiutato la ragazza ad entrare ma non hanno voluto commentare il caso. Secondo "Globo News", Angelica Aparecida avrebbe riferito di essersi liberata da sola, riuscendo a fuggire dal luogo in cui sarebbe stata portata, dopo essere stata sequestrata da due uomini armati all'uscita di un locale.