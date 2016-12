Il Milan dice addio alla sede di via Turati

foto SportMediaset Correlati Tutto Milan, le ultime da Milanello 10:12 - E' la sede del Milan dal 1966, quasi 50 anni di storia rossonera. Eppure ora il club potrebbe abbandonare via Turati, come riporta La Gazzetta dello Sport. La clamorosa scelta per uno sviluppo in chiave moderna della società. L'attuale sede del Milan sembra essere diventata stretta per i progetti futuri del club, che potrebbe metterla in vendita. La nuova casa non c'è ancora, ma le possibili destinazioni sono la zona dell'ex Fiera, il Portello, Milano City Life. - E' la sede del Milan dal 1966, quasi. Eppure ora il club potrebbe, come riporta La Gazzetta dello Sport. La clamorosa scelta per uno sviluppo in chiave moderna della società. L'attuale sede del Milan sembra essere diventata stretta per i progetti futuri del club, che potrebbe metterla in vendita. La nuova casa non c'è ancora, ma le possibili destinazioni sono la zona dell'

Un vero e proprio Palazzo Milan, questo è il progetto che in mente la società rossonera. Non una semplice sede, ma un centro per tutti gli sportivi con zone di intrattenimento, di ristorazione, con la presenza di store e di un museo che raccoglie i trofei del club più titolato al mondo. Vendere via Turati sarebbe una scelta che va contro al cuore per abbracciare il progresso.



La nuova casa del Milan potrebbe, quindi, essere un palazzo avveniristico, simbolo della modernità e dell'evoluzione, dove ogni tifoso rossonero potrebbe sentirsi parte della famiglia milanista vivendola a 360 gradi.