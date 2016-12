Pellegrini avverte il Milan: "Non siamo il Chievo"

foto SportMediaset Correlati Valanga Milan, Allegri respira 11:20 - Manuel Pellegrini lancia la sfida in Champions al Milan: "Sarà una partita difficile ma non siamo preoccupati per il Milan: non siamo il Chievo", ha detto il tecnico del Malaga riferendosi al 5-1 dal quale sono reduci i rossoneri. "In campo non va la storia, l'abbiamo dimostrato all'andata. Credo che il Milan sia abituato a giocare con molta pressione, sarà importante fare una partita attenta" ha spiegato Pellegrini. lancia la sfida in Champions al: "Sarà una partita difficile ma non siamo preoccupati per il Milan: non siamo il Chievo", ha detto il tecnico del Malaga riferendosi al 5-1 dal quale sono reduci i rossoneri. ", l'abbiamo dimostrato all'andata. Credo che il Milan sia abituato a giocare con molta pressione, sarà importante fare una partita attenta" ha spiegato Pellegrini.

"So che sarà difficile. Il Milan ha pressioni perché deve recuperare punti in campionato", ha aggiunto. Su El Shaarawy: "Sia El Shaarawy, sia Isco sono giocatori importanti. El Shaarawy è quello che ha fatto più gol in campionato, ma anche Isco ha molte qualità".