Marotta: "Gli errori si bilanciano"

- "Gli errori arbitrali ci sono da sempre, l'errore è umano,. La Juve, come tutti, ha arbitraggi che portano a degli errori e a dei favori ma, nell'arco della stagione, si bilanciano".ritorna sulle polemiche del dopo. Sulla "spensieratezza" di, l'ad della Juve ha voluto precisare: "Il mio era un apprezzamento verso il suo lavoro, per me è una virtù".

A Gr Parlamento, Marotta spiega che "gli errori arbitrali ci sono da sempre, ne faceva anche Concetto Lo Bello e comunque alla fine si bilanciano. Il Catania l'anno scorso ha ricevuto 11 rigori, noi 4. E affidarsi alla moviola in campo non eliminerebbe tutti gli errori". Sull'allenatore dell'Inter, nessuna critica: "Per me la spensieratezza è una virtù, ho anche controllato sul vocabolario ed è sinonimo di serenità: volevo dire che è nelle migliori condizioni per gestire la sua squadra". La sconfitta con l'Inter ha lasciato amarezza ma è il momento di voltare pagina: "Pensiamo alla Champions League - ha detto l'ad della Juventus -. Facciamo tesoro della sconfitta e ritroviamo le motivazioni. Conte ci manca, è una grossa forza tolta alla Juventus". Sul mercato di gennaio, poche sorprese: "Non stravolgeremo la rosa, non possiamo. Oggi portare in Italia un top player è difficile"