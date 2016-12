Napoli in ansia, Mazzarri ricoverato

foto SportMediaset Correlati Napoli scarico, numeri da crisi 12:30 - Si trova nella clinica Cardiologica Montevergine di Mercogliano Walter Mazzarri: "Sono andato in clinica per un controllo programmato da tempo" ha fatto sapere su Twitter. Ma, secondo indiscrezioni non confermate, il tecnico del Napoli sarebbe già stato sottoposto a un intervento vascolare di angioplastica per liberare le coronarie ostruite. Le voci aggiungono che trascorrerà la notte in ospedale e verrà dimesso nella tarda mattinata di martedì. - Si trova nella clinica Cardiologica Montevergine di Mercogliano"Sono andato in clinica per unda tempo" ha fatto sapere su Twitter. Ma, secondo indiscrezioni non confermate, il tecnico delsarebbe già stato sottoposto a un intervento vascolare di angioplastica per liberare le coronarie ostruite. Le voci aggiungono che trascorrerà la notte in ospedale e verrà dimesso nella tarda mattinata di martedì.

A Napoli c'è preoccupazione, nonostante le parole tranquillizzanti dello stesso Mazzarri diffuse nella mattinata di lunedì. "Ho sentito tante sciocchezze sul mio conto stamattina - ha scritto il tecnico del Napoli - ma sono semplicemente andato a fare un controllo di routine con il dottor De Nicola, programmato da tempo, in una clinica di Avellino". Da parte sua la società azzurra non ha dato dettagli su quanto è avvenuto in clinica. Per saperne qualcosa di più occorrerà la ripresa degli allenamenti.



Parole rassicuranti sulle condizioni di Mazzarri erano arrivate comunque anche da Salvatore Aronica che, a Rai Sport, ha detto: ''Tramite la società abbiamo chiesto notizie su questo controllo di routine, ci hanno tranquillizzato che sta bene, sappiamo che è tenace e credo che lo rivedremo presto in allenamento a Castel Volturno''.