Milan, Allegri: "Ci stiamo rialzando"

- Dopo la larga vittoria sul Chievo, ilspera di estendere il buon momento in campionato pure in: "Con il, questo girone si deciderà all'ultimo turno" ha detto Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Gli ultimi risultati hanno rialzato il morale della squadra: ", non è facile abituarsi a giocare in stadi come San Siro".

Contro gli spagnoli il faro dei rossoneri sarà ancora una volta Stephan El Shaarawy: "A sinistra gioca lui, a destra e in mezzo non lo so. E' normale che quando non hai i cambi, allora devi cercare di leggere la partita in un altro modo. Si può giocare con diversi sistemi di gioco e dalla partita. Come a San Pietroburgo, dove ho concluso la partita con la difesa a 3". Allegri dà praticamente più di metà formazione: "A sinistra ci sarà Constant, a destra ci sarà Abate, in mezzo dovrò scegliere i centrali e in mezzo al campo chi affiancare a Montolivo tra De Jong e Ambrosini". L'allenatore del Milan pensa anche a Bojan nel ruolo di prima punta: "Può fare questo ruolo. E' molto bravo tecnicamente e nello smarcarsi. Non sono io a scoprirlo".

l'obiettivo è la qualificazione agli ottavi: "Per vincere il girone potrebbero non bastare tre vittorie, ora pensiamo alla qualificazione ma con una vittoria domani la classifica potrebbe rimettersi a posto". Per il tecnico questo "è un Milan che sta bene fisicamente e sta acquistando fiducia: giocare a San Siro non è facile, bisogna abituarsi e i nuovi lo stanno facendo, dimostrando le loro qualità. Le prestazioni di Montolivo e Constant lo dimostrano. Stiamo facendo una corsa ad handicap, ma la vittoria di sabato ci aiuta a rimanere attaccati all'obiettivo minimo che è l'Europa League". Il tecnico livornese teme la squadra di Pellegrini: "Non mi fido del Malaga, anche se ha perso con il Rayo Vallecano: non possono aver perso certe qualità in una settimana, per di più giocare a San Siro aiuta a trovare stimoli".

In casa Milan si guarda anche al futuro: "Il Presidente e Galliani hanno vinto tutto, andando a prendere i giocatori migliori che c'erano nel mondo. Quest'anno siamo ripartiti da zero, giustamente, per il rispetto del Paese e per i conti del Milan. Siamo ripartiti dai giovani, dimostrando che i giocatori buoni ci sono anche in Italia. Noi abbiamo El Shaarawy e De Sciglio".

BOJAN: "PATO E' L'ATTACCANTE PIU' FORTE CHE ABBIA MAI VISTO"

Bojan, in conferenza stampa pre Malaga, affianco ad Allegri elogia i suoi due compagni di repato: "El Shaarawy sta facendo bene. Pato è l'attaccante più forte che ho visto. Arriva in un periodo i lunga degenza. Non deve dimostrare niente a nessuno. Ha tutto, gli manca solo giocare e prendere fiducia". Una dichiarazione importante visto che il giovane al Barcellona ha giocato anche con Eto'o e Messi.

ROBINHO TORNA TRA I CONVOCATI

Ecco la lista dei 21 convocati da Allegri per la partita contro il Malaga, la grande novità è il ritorno di Robinho: Abbiati, Amelia, Gabriel, Abate, Bonera, De Sciglio, Mexes, Yepes, Zapata, Ambrosini, Boateng, Constant, De Jong, Emanuelson, Montolivo, Nocerino, Bojan, El Shaarawy, Pato, Pazzini, Robinho.