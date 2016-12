Adriano: "Sono stufo, non gioco più"

- "Mi fermo qualche mese, ma". Questa la decisione presa dadopo le polemiche legate al video in cui il brasiliano èin un night. Adriano si sentirebbe stanco delle pressioni della dirigenza sulla sua vita privata ma afferma di aver pensato anche al club: "Li lascio tranquilli di finire il campionato senza che debbano pensare a me. Ma a gennaio".

Dopo aver saltato due allenamenti, l'ex di Inter e Roma aveva chiesto un permesso per motivi personali. Ma dopo la diffusione del video in cui, visibilmente alterato, è stato visto divertirsi in un night nella zona ovest di Rio de Janeiro fino all'alba, il Flamengo ha preteso spiegazioni dal giocatore che ha risposto di voler fermarsi fino all'anno prossimo. "Ci ho pensato a lungo - ha detto Adriano - , ne ho parlato anche con la mia famiglia. Tornerò quando mi sentirò al 100%". La dirigenza rossonera, da parte sua, crede di aver fatto tutto il possibile per sostenere Adriano ma a questo punto potrebbe rescindergli il contratto per giusta causa prima della sua naturale scadenza, datata 22 dicembre.

IL VIDEO DELLA DISCORDIA